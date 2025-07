Mercato : Le Stade Brestois cible une révélation de Ligue 2

En toute discrétion, le Stade Brestois anime son mercato avec des objectifs clairs et précis. Ces dernières heures, le club breton aurait jeté son dévolu sur Junior Diaz, jeune défenseur ivoirien de 21 ans évoluant à l’ESTAC Troyes.

Mercato : Le Stade Brestois s’intéresse à Junior Diaz

Contrairement à d’autres clubs de Ligue 1, le mercato estival reste calme du côté du Stade Brestois. Tout est encore tranquille, hormis quelques rumeurs concernant les joueurs ciblés. En défense, les Ty Zefs songent à la signature de Junior Diaz, selon L’Équipe. Sociétaire de l’ESTAC Troyes, le jeune défenseur central de 21 ans sort d’une saison séduisante en Ligue 2 BKT. Il a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues, délivrant deux passes décisives.

Avec un total de 3 510 minutes de jeu, le natif de Saint-Herblain a été l’un des joueurs importants du dispositif de l’ESTAC Troyes. Le Stade Brestois souhaite s’attacher ses services cet été afin de solidifier sa charnière défensive. Pour l’instant, aucune offre n’a encore été formulée. Toutefois, les Bretons doivent réagir rapidement en raison de la concurrence.

En effet, Junior Diaz est déjà dans le viseur de plusieurs clubs européens. En France, le RC Lens suit sa situation de près, même si aucun accord n’a encore été trouvé entre les parties concernées. Outre les Sang et Or, Anderlecht FC et le Royal Antwerp FC sont également à l’affût. En parallèle, Manchester City serait sur le point de lui proposer un projet ambitieux, précédé d’une période d’essai dans ses installations.