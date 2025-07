ASSE : Des experts pour booster Sainté, Horneland s’enflamme

Les dirigeants de l’ASSE sont très actifs pendant ce mercato d’été. Ils renforcent l’équipe, mais aussi le staff d’Eirik Horneland, qui enregistre l’arrivée des experts pour optimiser les performances des Verts.

ASSE : KSV renforcer le staff technique et la direction sportive

L’équipe de l’ASSE a été confrontée à ses soucis physiques et des blessures au sein de son effectif la saison dernière. Plusieurs joueurs avaient passé plus de temps à l’infirmerie, compliquant ainsi la tâche d’Eirik Horneland pour ses compositions d’équipe. Il était parfois contraint de revoir sa compo et de réadapter son système parce qu’il n’avait pas toujours tous ses joueurs à disposition.

Pour régler cette défaillance qui a conduit l’AS Saint-Etienne en Ligue 2, les responsables du club ont engagé des experts. Pour la préparation physique, Kimer Sports Ventures a fait appel à David Tivey, arrivé de Chelsea, spécialiste de la préparation individualisée. Pour la prévention des blessures, Calum Daley débarque aussi d’Angleterre pour apporter son expérience. Et ce n’est pas tout.

Ivan Gazidis a également recruté Donough Holohan, qui a passé 13 ans à Manchester City. Il est nommé directeur de la performance. Sans oublier Alexandre Lousberg, le nouveau coordinateur de la cellule de recrutement, en provenance du Standard de Liège en Belgique.

Horneland se réjouit : « Des experts dans leur domaine sont arrivés à l’ASSE »

Eirik Horneland savoure le renforcement du staff technique et s’enflamme pour le profil des recrues. « Des experts dans leur domaine sont arrivés à l’ASSE », s’est-il réjoui au micro d’Evect.

« Nous avons David Tivey qui est arrivé qui est un préparateur physique très fort. Il est avec nous depuis le début. Donough Holohan qui est arrivé pour amener encore plus de force dans le staff. On a aussi quelques analystes de la data avec nous, donc nous avons amené des hautes compétences avec des personnes qui ont beaucoup d’expérience pour continuer de construire le club sur le terrain et en dehors », a souligné le coach des Verts.

« Pour avoir une bonne équipe, il nous faut un bon staff. […]. Le club a des ambitions et ils ont pris des tops professionnels pour le staff. Ils ont fait une très bonne impression dès leur arrivée avec leur connaissance et leur expérience. Cela va nous aider à accomplir nos ambitions. Je suis heureux de leur présence », a apprécié le technicien norvégien.

Avec ces nouveaux cadres, Eirik Horneland peut désormais se concentrer davantage sur son équipe. « C’est toujours difficile d’entraîner l’AS Saint-Etienne, tellement il y a de choses à surveiller. Mon travail est de rester focus pour le staff et les joueurs sur le terrain en créant une bonne atmosphère de groupe », a-t-il indiqué.