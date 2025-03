LOSC-RC Lens : Coup dur de dernière minute pour Will Still !

Le RC Lens se prépare à affronter le LOSC dans un derby du Nord sous haute tension. Mais à quelques heures de cette rencontre cruciale, l’entraîneur Will Still doit faire face à un forfait de dernière minute.

LOSC-RC Lens : Le RCL privé de Juma Bah pour le derby !

Alors qu’il était encore incertain, Juma Bah ne pourra finalement pas tenir sa place. Le joueur a perdu deux dents lors d’un choc à l’entraînement et a dû déclarer forfait pour ce déplacement à Lille. Un coup dur pour Will Still, qui comptait sur son énergie et sa solidité pour ce duel capital. Avec ce forfait, Bah rejoint une infirmerie déjà bien remplie.

Jhoanner Chavez (cheville), Denis Petric (dos), Martin Satriano (genou) et Rémy Labeau Lascary (genou) sont eux aussi absents. De quoi compliquer la tâche des Sang et Or face à un LOSC en embuscade au classement. Avec seulement quelques points d’écart entre les poursuivants au classement, ce match est crucial pour Lens dans la course aux places européennes.

Un groupe tout de même compétitif pour le derby

En face, le LOSC veut recoller au peloton de tête et ne laissera rien au hasard. Malgré cette absence de dernière minute, Lens pourra compter sur un groupe de 22 joueurs convoqués pour ce choc. Les cadres comme Sotoca, Fulgini ou Medina auront un rôle essentiel à jouer pour pallier les manques et aller chercher un résultat positif.

Le coup d’envoi de cette bataille du Nord sera donné à 20h45. Les Lensois parviendront-ils à surmonter cette nouvelle difficulté pour s’imposer face à leur rival historique ? Réponse sur le terrain. Le 𝒈𝒓𝒐𝒖𝒑𝒆 𝒍𝒆𝒏𝒔𝒐𝒊𝒔 pour #LOSCRCL ⚒️



Voici les 2⃣2⃣ 𝐒𝐚𝐧𝐠 𝐞𝐭 𝐎𝐫 convoqués par Will Still pour le derby, demain, en @Ligue1.#FiersDEtreLensois— Racing Club de Lens (@RCLens) March 29, 2025

Le groupe du RC Lens :

Gardiens : Ryan, Koffi, Delplace

Défenseurs : Aguilar, Gradit, Sarr, Medina, Machado, Celik, Antonio

Milieux : El Aynaoui, Mendy, Diouf, Thomasson, Zaroury, Ojediran, Fulgini

Attaquants : Sotoca, Saïd, Koyalipou, Agbonifo, Nzola.

