OL vs LOSC : Une bonne nouvelle tombe !

Edon Zhegrova sera de retour face à l’Olympique Lyonnais. Blessé depuis trois mois, l’ailier kosovar retrouve sa santé.

OL vs LOSC : Bonne nouvelle pour Edon Zhegrova

Lille arrive en confiance à Lyon ce samedi après sa victoire précieuse face à son rival lensois (1-0), qui lui permet de s’installer à la 5e place, deux points devant l’Olympique Lyonnais. De leur côté, les Gones n’ont plus droit à l’erreur après leur défaite contre le RC Strasbourg (4-2) lors de la 27e journée de Ligue 1, qui a fragilisé leur course à l’Europe.

Lire aussi : LOSC : Edon Zhegrova de retour à Lille !

À voir Mercato PSG : Un contrat en or tombe pour Nico Schlotterbeck

Le technicien du LOSC, Bruno Genesio, qui effectuera un retour au Parc OL, espère pouvoir compter sur un atout offensif supplémentaire. Edon Zhegrova pourrait disputer cette affiche. « Il continue sa réathlétisation et sa réintégration progressive. J’espère qu’on pourra le récupérer pour Lyon, mais il faudra surveiller au jour le jour. Parfois, ça va beaucoup mieux, puis le lendemain, il a une petite gêne. Il faut aussi être à l’écoute de ses sensations », a expliqué Bruno Genesio en conférence de presse après le derby face au RC Lens.

Lire aussi : LOSC : Un cador espagnol lorgne Edon Zhegrova

Le Kosovar s’est éloigné des terrains depuis le 14 décembre à cause d’une pubalgie. Il a été opéré et a déjà manqué 18 rencontres avec le LOSC depuis décembre. Edon Zhegrova n’a probablement pas l’endurance nécessaire pour disputer l’intégralité du match face à Lyon. Il est donc probable qu’il débute sur le banc et entre en jeu en cours de partie.