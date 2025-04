Crise à l’OM : Deux cadres du vestiaire montrent la voie

Au cœur de la crise que traverse l’OM, deux joueurs se distinguent par leur engagement indéfectible. Malgré les difficultés collectives, leur détermination et leur mentalité de combattant font figure d’exemple.

OM : Di Meco encense Leonardo Balerdi et Valentin Rongier

Alors que l’Olympique de Marseille traverse une période compliquée, symbolisée par la défaite à Reims (3-1), une voix s’élève pour distinguer le bon grain de l’ivraie. Eric Di Meco, ancien joueur de l’OM, n’a pas hésité à pointer du doigt les responsabilités de certains, tout en louant l’état d’esprit de deux cadres du vestiaire.

Lire aussi : OM : Le coup de gueule de Roberto De Zerbi au vestiaire

À voir ASSE-OL : Le propriétaire de l’AS Saint-Etienne annoncé au derby

Il a en effet tenu à mettre en lumière l’engagement sans faille de Leonardo Balerdi et Valentin Rongier. Eric Di Meco considère ces deux joueurs de l’OM comme les véritables piliers de l’équipe, ceux qui incarnent l’esprit du club et se battent sans relâche. « Des mecs investis dans le club, il y en a deux : Balerdi et Rongier », a-t-il estimé.

Leur engagement sans faille est un contraste saisissant

Dans une période où l’OM cherche des leaders et des joueurs capables de tirer l’équipe vers le haut, Leonardo Balerdi et Valentin Rongier se distinguent par leur engagement constant. Leur attitude exemplaire, saluée par Di Méco, contraste avec les performances plus irrégulières d’autres éléments de l’effectif, qu’il perçoit comme étant « simplement de passage ».

Lire aussi : OM : L’espoir d’un retour plane pour Leonardo Balerdi !

Le consultant sportif a notamment ciblé Mason Greenwood, déplorant son manque de constance et son attitude parfois nonchalante sur le terrain. Selon lui, l’Anglais n’affiche pas toujours l’investissement nécessaire, un comportement qui semble agacer Roberto De Zerbi. L’engagement de chaque joueur sera essentiel pour sortir de cette spirale négative.

À voir OL vs LOSC : Une bonne nouvelle tombe !