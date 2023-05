Alors que les supporters marseillais célèbrent le 30 ans du sacre de l'OM en C1, Eric Di Meco s'est désolé de voir que le club vivait dans le passé.

OM : Le club n'a pas assez étoffé son palmarès pour Eric Di Meco

Les supporters marseillais sont en pleine célébration. Le 26 mai 2023 marque les 30 ans de la victoire de l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions, la seule C1 remportée par un club français dans l'histoire. Des célébrations sont prévues à Marseille, avec notamment la diffusion du match sur le parvis de l'Hôtel de Ville. De son côté, l'ancienne légende de l'OM Eric Di Meco vit difficilement le fait que les Marseillais vivent dans le passé.

"Si on parle autant de nous, ça veut dire que malheureusement le CV est peu épais ces derniers temps" a déclaré l'ancien joueur, titulaire au poste de latéral gauche pendant la fameuse finale de Ligue des Champions 1993. L'OM n'a jamais fait mieux que ce parcours en Europe et n'a remporté qu'une fois la Ligue 1 depuis. "J’ai une pensée pour les jeunes supporters qui ont envie de connaître une vraie épopée par eux-mêmes et pas une vieille histoire qu’on leur raconte" a-t-il rajouté.

Eric Di Meco : "On commence à être un peu gênés"

L'ancien marseillais reste ambitieux pour le futur de l'OM mais affirme que les Marseillais devraient pouvoir célébrer d'autres titres dans les années à venir : "Il faudrait peut-être qu’on passe à autre chose à un moment donné. On est heureux d’être à la fête, sauf que là on commence à être un peu gênés parce qu’on nous ressort toujours cela depuis 30 ans… j’espère qu’on fêtera d’autres titres importants pour les 35 ou les 40 ans".

L'OM a encore vécu une saison blanche cette saison, mais lutte toujours pour une qualification directe en Ligue des Champions. Les Olympiens sont à 5 points de Lens, deuxième, et doivent virtuellement passer par les barrages pour espérer une qualification en C1.