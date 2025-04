Roberto De Zerbi et l’OM, rien ne va plus !

Roberto De Zerbi, arrivé sur le Vieux-Port en véritable sauveur de l’OM, est peu à peu en train de décevoir. Le technicien italien, comme un certain Igor Tudor avant lui, perd dans cette fin de saison jour après jour les bons points glanés depuis son arrivée.

Roberto De Zerbi en passe de tout perdre à l’OM

L’Olympique de Marseille est toujours loin d’avoir trouvé une stabilité sur son banc. Roberto De Zerbi, présenté comme un entraîneur de haut niveau, a permis au club phocéen de se hisser à la deuxième place de Ligue 1 pendant une bonne partie de la saison. Mais dans le sprint final qui vient de commencer, son système de jeu se délite peu à peu. Son équipe est désormais 3ᵉ au classement, et la descente aux enfers pourrait se poursuivre.

En effet, sur les 10 derniers matchs de la saison, on pourrait comprendre des contre-performances de l’OM face à des adversaires comme le PSG, l’AS Monaco, le LOSC ou encore le Stade Rennais. Sauf que Roberto De Zerbi et ses joueurs ont commencé à décevoir bien avant, face à des équipes largement à sa portée. Le club phocéen s’est notamment incliné contre le RC Lens (0-1) à domicile, avant de prendre une claque au Parc des Princes face au PSG (3-1).

Alors que les supporters tentaient de faire contre mauvaise fortune bon cœur, la série noire s’est poursuivie avec une défaite inacceptable (3-1) face au Stade de Reims. Forcément, la crise couve entre les amoureux de l’OM et leur entraîneur, premier responsable de la situation. Son management est de plus en plus critiqué, surtout pour ses choix douteux qui pourraient empêcher une qualification du club en Ligue des champions, objectif majeur de la saison.

OM : Roberto De Zerbi, de messie à problème majeur ?

La responsabilité du technicien italien est clairement engagée, et Julien Laurens, spécialiste du football anglais, l’a souligné. Dans son podcast Gab and Juls, il compare la gestion de Roberto De Zerbi à l’OM à celle qu’il avait en Angleterre, à Brighton. Selon lui, l’entraîneur marseillais a bien trop insisté avec les mêmes joueurs, au point de les « cramer » littéralement, plutôt que de procéder à un roulement intelligent.

« Est-ce qu’à un moment donné, il n’a pas trop fait jouer toujours les mêmes joueurs à l’OM ? », s’interroge Julien Laurens, avant de souligner le risque d’user excessivement les mêmes éléments, notamment les internationaux.

L’expert en foot anglais rappelle également que la saison dernière à Brighton, De Zerbi avait justifié les difficultés en championnat par les blessures qui avaient limité sa capacité à faire tourner son effectif. Pour Laurens, l’histoire semble se répéter à Marseille :

« C’est un entraîneur super exigeant. Et si tu ne fais pas bien tourner, les corps peuvent en souffrir », analyse-t-il.

Laurens ne s’arrête pas là. Bien qu’il reconnaisse des points positifs dans le passage de l’Italien à Brighton, il pointe aussi un trait de caractère problématique : son entêtement.

« Le problème, c’est qu’il est têtu, à tous les niveaux. Pour peu qu’un joueur vienne le voir pour lui demander d’alléger une séance à deux jours d’un match, il est capable d’en rajouter encore plus », révèle-t-il.

Sur le plan tactique, même face à des blocs bas où son système peine à fonctionner, De Zerbi continue à appliquer la même stratégie sans chercher d’alternatives. Un défaut qui pourrait bien coûter cher à l’OM en cette fin de saison.

