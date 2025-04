ASSE : Maintien en Ligue 1, deux matchs désicifs se profilent

L’ASSE recevra successivement deux adversaires qui ne sont pas concernés par la course au maintien en ce mois d’avril. Néanmoins, ces deux matchs consécutifs à Geoffroy-Guichard pourraient s’avérer décisifs pour le maintien dans l’élite.

Après le naufrage face au PSG, l’ASSE va défier le RC Lens

L’ASSE a entamé le sprint final de la saison par un choc déséquilibré contre l’incontestable leader, le Paris Saint-Germain, samedi dernier, après deux semaines de trêve internationale. Rêvant d’un exploit face aux Parisiens, les Stéphanois ont été brutalement ramenés à la réalité du terrain, s’inclinant lourdement (1-6) au stade Geoffroy-Guichard devant leurs milliers de supporters.

Lisez aussi : ASSE : Restriction pour les supporters de Saint-Etienne à Lens

À voir L’OM et Man United en lutte pour un crack de Ligue 1

Dans la course au maintien, l’AS Saint-Etienne se déplace dans le Nord pour affronter le Racing Club de Lens (RC Lens), dimanche (15h), lors de la 28e journée de Ligue 1. Elle tentera de ramener au moins un point du stade Bollaert-Delelis, où le match se jouera à guichets fermés.

L’AS Saint-Etienne joue son avenir à Geoffroy-Guichard contre Brest et Lyon

Après le déplacement à Lens, l’ASSE recevra le Stade Brestois le dimanche 13 avril (15h), puis l’OL le dimanche 20 avril (20h05). Contrairement à Brest (8e) et Lyon (7e), qui visent une place en Coupe d’Europe, Saint-Etienne (17e) lutte pour son maintien en Ligue 1.

Bien qu’il reste encore deux autres matchs à domicile contre l’AS Monaco et le Toulouse FC pour conclure la saison, l’AS Saint-Etienne doit impérativement saisir l’opportunité des matchs contre le Stade Brestois et l’Olympique Lyonnais pour se relancer dans la course au maintien, afin d’aborder les dernières rencontres avec plus de sérénité.

Lisez aussi : Mercato : L’Europe s’emballe pour un joyau de l’ASSE !

À voir Mercato PSG : Luis Campos, les raisons de la discorde !

Dénombrés à plus de 37 000 face au PSG, les supporters des Verts sont attendus en nombre pour ces matchs cruciaux, notamment le derby contre l’OL. D’ailleurs, Larry Tanenbaum, le nouveau propriétaire de l’ASSE, est annoncé à Geoffroy-Guichard pour le derby contre le club rival.