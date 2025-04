ASSE : Restriction pour les supporters de Saint-Etienne à Lens

Les supporters de l’ASSE ne pourront pas être aussi nombreux qu’ils le souhaitaient au stade Bollaert-Delelis, dimanche face au RC Lens. Leur nombre aurait été limité dans le parcage visiteurs.

L’ASSE espérait un déplacement massif à Lens, le parcage visiteurs limité à 1 000 supporters

Après l’affluence record lors du match entre l’ASSE et le PSG au stade Geoffroy-Guichard (37 108 spectateurs), samedi dernier, les supporters stéphanois envisageaient un déplacement massif à Lens pour le match contre le Racing Club, dimanche (15h).

Lisez aussi : L’ASSE retrouve des forces vives avant d’affronter le RC Lens

À voir Coup de théâtre : Eduardo Camavinga en route pour le PSG ?

Selon les informations du site spécialisé Allez Lens, les Verts avaient formulé une demande pour 2 000 places. Finalement, les autorités lensoises auraient décidé de limiter le parcage visiteurs à 1 000 supporters à Bollaert, d’après cette même source.

Avant cette confrontation comptant pour la 28ᵉ journée de Ligue 1, l’AS Saint-Etienne est 17e et en position de relégable, tandis que le RC Lens est 9e et vise une place en coupe d’Europe.

RC Lens – AS Saint-Etienne : Duel crucial pour l’Europe et le maintien !

Malgré le déplacement qui s’annonce difficile pour eux, les Verts ont à cœur de prendre des points pour tenter de sortir de la zone rouge et assurer leur maintien en Ligue 1 d’ici la fin de la saison. Quant aux Sang et Or, ils lorgnent le top 6 du championnat pour espérer disputer une compétition européenne.