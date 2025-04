Transfert-choc à 80M€ : le PSG se frotte déjà les mains !

Désireux de renforcer l’effectif de Luis Enrique durant le prochain mercato estival, le PSG pourrait bénéficier d’une belle manne financière inespérée. Explications.

Hugo Ekitike dans le viseur de Liverpool : le PSG pourrait toucher le jackpot

En difficulté au Paris Saint-Germain, Hugo Ekitike retrouve des couleurs à l’Eintracht Francfort depuis son transfert en 2024. Tout logiquement, les performances remarquables de k’attaquant de 22 ans en Bundesliga et avec l’équipe espoirs de France attirent l’attention des plusieurs grands clubs européens. Ce qui pourrait faire le bonheur du Paris SG.

En effet, selon l’Insider Djaamel, le PSG a négocié et obtenu un pourcentage sur la plus-value sur le futur transfert de son ancien joueur. Et d’après Sky Sport Germany, un départ se profile de plus en plus pour Hugo Ekitike. Pour laisser partir son joyau français, l’Eintracht Francfort réclamerait un chèque de 80 millions d’euros. Photo : Hugo Ekitike

Un montant que les clubs anglais, notamment Liverpool, Manchester United et Newcastle United, seraient prêts à payer pour s’offrir les services du natif de Reims. Si Francfort obtient le prix souhaité, le Paris Saint-Germain percevra donc une belle somme pour renflouer ses caisses. Ainsi, l’avenir du jeune attaquant sera à nouveau suivi de près par les dirigeants parisiens.