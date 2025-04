Mercato FC Nantes : une pépite du FCN convoitée

Avant d’entrer pleinement dans le sujet du mercato estival, le FC Nantes doit encore gagner quelques matchs pour assurer son maintien en Ligue 1. Une de ses pépites pourrait toutefois ne pas poursuivre sous ses couleurs la saison prochaine, en raison de l’intérêt de clubs de premier plan pour ses services.

Mercato : Louis Leroux pourrait partir

Le FC Nantes a battu l’OGC Nice 1-2, une victoire qui redonne du baume au cœur aux joueurs d’Antoine Kombouaré. Auteur de son premier but en Ligue 1 lors du match FC Nantes – RC Lens le 23 février dernier, Louis Leroux attire désormais les regards, aussi bien en Ligue 1 qu’en Europe. Plusieurs clubs souhaitent le recruter dès la fin de la saison pour profiter de ses qualités.

