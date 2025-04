PSG vs Aston Villa : Une terrible nouvelle tombe

Le PSG doit livrer de belles performances au Parc des Princes face à Aston Villa pour remporter cette première manche. Les Anglais pourraient les surprendre à domicile.

PSG vs Aston Villa : Les Villans prêts à jouer un sale tour au Paris SG ?

Ce soir, l’ambiance pourrait être tendue au Parc des Princes entre le PSG et Aston Villa. Marco Asensio et Luis Enrique vont se retrouver. Les deux hommes ont eu des relations tendues avant le départ de l’international espagnol lors du dernier mercato hivernal. L’attaquant espagnol n’a toujours pas digéré son traitement par l’entraîneur parisien.

En conférence de presse, Luis Enrique a pourtant tenu un discours élogieux à son sujet. « Non, je ne pense pas que ce soit un problème du tout. Au contraire, je trouve ça formidable qu’il puisse jouer, car ici, il n’a pas joué du tout. Je le connais très bien : je l’ai eu en sélection et maintenant aussi au PSG, et il était très important pour moi. C’est un joueur de haut niveau », a déclaré Luis Enrique.

Mais selon Relevo, ces propos ne suffisent pas à apaiser les rancœurs. Le média espagnol révèle que Marco Asensio a très mal vécu sa mise à l’écart injustifiée à Paris. Aucune explication ne lui aurait été fournie, et l’ancien joueur du Real Madrid n’aurait jamais compris pourquoi il était passé du statut de recrue de confiance à celui de joueur marginalisé. Ce soir, sur la pelouse, Asensio pourrait bien répondre à sa manière : avec le ballon.

Autre arme fatale pour le PSG est le technicien d’Aston Villa, Unai Emery. L’entraîneur espagnol est un expert des confrontations à élimination directe, capable de renverser les plus gros calibres lorsqu’il endosse le rôle d’outsider. Unai Emery affiche un taux de réussite de 81,6 %, avec 40 victoires en 49 matchs.

Seul Zinedine Zidane fait mieux, mais sur un échantillon plus réduit : 87,5 % de victoires en 16 rencontres. Quadruple vainqueur de la Ligue Europa (trois fois avec Séville, une avec Villarreal), l’Espagnol a également hissé le Sous-marin jaune jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions en 2022. Le PSG ne doit pas sous-estimer Aston Villa.