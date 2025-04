Mercato : Un buteur snobe le PSG, Luis Campos déçu !

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG en vue du prochain mercato estival, Mohamed Salah ne viendra finalement pas à Paris. L’international égyptien prolonge l’aventure avec Liverpool.

Mercato PSG : Mohamed Salah dit Non au Paris SG

Mohamed Salah a finalement trouvé un accord avec Liverpool et a prolongé son contrat. Une excellente nouvelle pour les Reds, mais une déception pour le PSG qui ciblait l’attaquant égyptien. En fin de contrat en juin prochain, Mohamed Salah a longtemps été annoncé sur le départ. Le Paris SG, mais aussi des clubs saoudiens, se seraient positionnés pour l’accueillir.

Selon la presse anglaise, le PSG serait même prêt à formuler une offre alléchante pour recruter Mohamed Salah. Mais toutes ces tentatives de persuasion n’ont pas suffi à convaincre le Pharaon de quitter Anfield. Ce vendredi, Liverpool a annoncé la prolongation de son serial buteur égyptien. La durée exacte de son nouveau contrat n’est pas révélée, mais certains médias indiquent qu’il aurait signé un contrat de deux ans, soit jusqu’en juillet 2027.

En huit saisons à Liverpool, Mohamed Salah a disputé 394 matchs pour 243 buts et 111 passes décisives. Cette saison seule, il a déjà inscrit 32 buts et délivré 22 passes décisives en 43 matchs, toutes compétitions confondues avec les Reds. En Premier League, il a inscrit 27 réalisations et délivré 17 passes décisives en 29 apparitions.