PSG Mercato : Accord imminent pour Mohamed Salah !

Placé dans le collimateur du PSG, du Barça et de l’Arabie Saoudite, Mohamed Salah s’apprête à fixer définitivement son avenir. Libre le 30 juin prochain, l’attaquant de Liverpool va poursuivre en Europe.

Mohamed Salah : Le coup de main inattendu du PSG à Liverpool

L’élimination de Liverpool par le Paris Saint-Germain en quart de finale de la Ligue des Champions a fait changer d’avis à Mohamed Salah. Leader offensif du club anglais cette saison, l’international égyptien est carrément passé à côté de la plaque lors de cette double confrontation, encore plus lors du match aller au Parc des Princes.

Lisez aussi : Mercato PSG : Rebondissement pour l’arrivée de Mohamed Salah ?

À voir Mercato OL : Avenir de Tagliafico à Lyon, une piste dévoilée

Pour un sérieux candidat au Ballon d’Or, cette désillusion face au PSG a laissé des traces. Sous contrat jusqu’en juin prochain et après avoir laissé entendre qu’il discutait sa dernière saison à Anfield, Mohamed Salah aurait finalement changé d’avis. D’après les révélations du média El Nacional, l’attaquant de 32 ans n’aurait plus l’intention de quitter Liverpool sans avoir lavé l’affront subit cette saison contre le collectif de Luis Enrique.

Lisez aussi : Coup de tonnerre au PSG : Luis Enrique dit non pour Mohamed Salah !

Déjà sacré en Ligue des Champions en 2019, Salah ne souhaite pas rester sur cet échec, ni sur ses deux finales perdues depuis. Son objectif : écrire une dernière page de gloire en Europe avec les Reds avant de tirer la révérence. Cette volonté de revanche le rapprocherait désormais d’une prolongation imminente avec Liverpool.

Mercato : Mohamed Salah s’éloigne du PSG et du Barça

En fin de contrat en juin prochain, Mohamed Salah n’a toujours pas prolongé à Liverpool et les rumeurs vont bon train pour son avenir. L’ailier égyptien serait notamment pisté par le Paris SG et par le Barça. Mais selon El Nacional, la tendance serait désormais que l’ancien joueur de Chelsea reste chez les Reds cet été.

À voir Stade Rennais : Habib Beye veut dire au revoir à un cadre !

Lisez aussi : Mercato PSG : Mohamed Salah s’éloigne du Paris SG, direction Liga ?

D’après, le tabloïd britannique The Mirror rapporte que la direction de Liverpool serait très proche de trouver un accord avec les représentants de Salah pour une prolongation. Le dossier serait très avancé et une annonce serait imminente avec en ligne de mire le titre de Premier League, qui devrait fixer l’avenir du double Ballon d’Or africain (2017 et 2018) chez les Reds.