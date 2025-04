ASSE : Un Vert absent, deux autres incertains contre Brest

L’ASSE ne compte qu’un seul joueur indisponible, outre Augustine Boakye, opéré de la cheville. Cela, contrairement au Stade Brestois dont l’équipe est décimée avant son déplacement au stade Geoffroy-Guichard, dimanche (15h).

ASSE : Cornud forfait, Tardieu et Ekwah incertains avant Brest

Contrairement au match contre le RC Lens la semaine dernière, l’ASSE ne dispose pas d’un groupe au grand complet. En plus d’Augustine Boakye, dont la saison est terminée, Eirik Horneland a annoncé le forfait de Pierre Cornud. Touché à l’aine, il n’est pas disponible pour le match de la 29e journée de Ligue 1.

L’entraîneur de l’AS Saint-Etienne a également signalé quelques petits bobos concernant Florian Tardieu et Pierre Ekwah, deux milieux de terrain titulaires de son équipe.

Le premier avait été touché à l’œil à Lens et souffre désormais d’une douleur à la hanche, tandis que le deuxième a écourté la séance d’entraînement de ce jour par précaution. Tardieu et Ekwah sont donc en observation et incertains pour le match de dimanche. « On verra leur état dans les prochaines heures », a déclaré l’entraîneur de l’ASSE.