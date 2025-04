ASSE : Brest en crise d’effectif avant Saint-Etienne !

Contrairement à l’ASSE, le Stade Brestois est décimé avant son déplacement au stade Geoffroy-Guichard, dimanche (15h). Deux joueurs longtemps blessés ont fait leur retour à l’entraînement, mais ils semblent trop justes pour rejouer. De plus, un cadre de l’équipe d’Éric Roy est incertain.

ASSE-SB29 : Le maintien pour les Verts, l’Europe pour les Ty’Zefs

L’ASSE va tenter de renouer avec la victoire et d’amorcer sa remontée au classement face au SB29, son adversaire de la 29e journée de Ligue 1. Les Verts restent sur deux défaites contre le PSG (1-6) et le RC Lens (1-0). Quant aux Ty’Zefs, ils sont dans une dynamique positive avec trois victoires et un match nul lors de leurs quatre derniers matchs de Ligue 1.

L’AS Saint-Etienne (17e) est engagée dans la lutte pour le maintien, tandis que le Stade Brestois (8e) vise une place en coupe d’Europe, après son parcours extraordinaire en Ligue des Champions cette saison.

Trois forfaits et un cadre incertain au Stade Brestois

Cependant, Brest compte des absences dans son équipe pour affronter l’ASSE. Bradley Locko et Soumaïla Coulibaly font leur retour après une longue absence due à une rupture du tendon d’Achille en août 2024 pour le premier et à une blessure persistante aux adducteurs pour le second depuis le mois de février.

Malgré leur retour à l’entraînement collectif, l’arrière latéral et le défenseur central ne sont pas aptes à affronter l’AS Saint-Etienne, selon les informations d’Ouest-France.

Romain Faivre est également indisponible. D’après Le Télégramme, le milieu de terrain, souffrant du genou, n’a pas participé à la mise en place tactique lors de la préparation du match contre les Verts. Quant à Jonas Martin (35 ans), un autre milieu de terrain et cadre, il est incertain pour le déplacement dans le Forez à en croire la source.