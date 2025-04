Aston Villa vs PSG : Le groupe du Paris SG tombe !

Le technicien du PSG, Luis Enrique, vient de dévoiler la liste de ses hommes retenus pour le choc face à Aston Villa. Le groupe du Paris SG est au complet.

Aston Villa vs PSG : Le groupe du Paris SG avec un retour

Le PSG se déplace à Villa Park ce mardi pour affronter Aston Villa dans le cadre du match retour des quarts de finale de la Ligue des Champions. Après la victoire (3-1) au match aller au Parc des Princes, les Parisiens se rendent en Angleterre en toute confiance pour achever le travail qu’ils ont commencé.

Mais en Angleterre, la mission ne sera pas facile. Devant son public, Aston Villa peut renverser la situation. Le Paris SG devra être prudent et livrer une belle performance. À la veille de cette affiche, le technicien du PSG, Luis Enrique, a dévoilé la liste de ses joueurs retenus pour pourfendre les Villans.

Le groupe du PSG est au complet. Luis Enrique peut compter sur tous ses hommes forts de la saison comme Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Bradley Barcola, Gianluigi Donnarumma, Joao Neves et autres. Le capitaine de l’équipe, Marquinhos, suspendu au match aller, est de retour. The squad for the quarter-final second leg in the @ChampionsLeague against Aston Villa! 📋🔴🔵#AVFCPSG I #UCL pic.twitter.com/J7IqRQmPAP— Paris Saint-Germain (@PSG_English) April 14, 2025

La composition probable du PSG

Donnarumma – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes – Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz – Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.