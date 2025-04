Stade Rennais : Rebondissement pour Loïc Désiré !

Loïc Désiré est pressenti pour remplacer le directeur sportif du Stade Rennais, Frédéric Massara. Deux points bloquent son arrivée à Rennes.

Stade Rennais : Ça coince pour l’arrivée de Loïc Désiré à Rennes !

Le Stade Rennais n’est pas satisfait du travail du directeur sportif du club, Frédéric Massara, et envisage de se séparer de lui dans quelques mois. Arrivé à Rennes en juillet 2024, Frédéric Massara paie les échecs du mercato estival. Plusieurs recrues, telles qu’Albert Grönbaek, Glen Kamara, Jota, Henrik Meister et Leo Østigård, n’ont pas comblé les attentes et ont été prêtées à d’autres clubs lors du dernier mercato hivernal.

N’eût été l’arrivée du nouvel entraîneur, Habib Beye, le Stade Rennais allait descendre dans la zone rouge et rejoindre la Ligue 2 à la fin de la saison. Le coach sénégalais a su insuffler une nouvelle dynamique au SRFC et a presque réussi l’opération maintien. Les dirigeants rennais envisagent désormais de confier les rênes de la direction sportive à Loïc Désiré, l’actuel responsable du recrutement du RC Strasbourg. Ce dernier fait du bon travail et ramène des joueurs talentueux et moins coûteux en Alsace.

Selon L’Équipe, le Stade Rennais et Loïc Désiré auraient déjà trouvé un accord de principe. Mais certains points bloquent l’arrivée du dirigeant français en Bretagne. Loïc Désiré est toujours sous contrat à durée indéterminée avec le RC Strasbourg et doit d’abord finaliser son départ avant de poser ses valises à Rennes.

La direction du Racing Club de Strasbourg compte encore sur lui et pourrait s’opposer à son départ. De l’autre côté, le Stade Rennais doit également négocier la fin de collaboration avec Frédéric Massara. Le dossier pourrait tomber à l’eau.