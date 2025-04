Le geste surréaliste d’Ousmane Dembélé après Aston Villa-PSG

Désigné homme du match après la défaite du PSG face à Aston Villa, mardi soir, en quart de finale retour de Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a eu un geste totalement surréaliste. Explications.

Aston Villa – PSG : Ousmane Dembélé refuse son trophée d’homme du match

Vainqueur à l’aller au Parc des Princes le 5 avril passé (3-1), le Paris Saint-Germain s’est incliné ce mardi soir sur le stade d’Aston Villa (2-3), après avoir mené 2-1 à la mi-temps. Malgré tout, le PSG a validé son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Juste après le coup de sifflet final de la rencontre, Ousmane Dembélé était furieux.

Dans une vidéo captée en direct et devenue virale sur les réseaux sociaux, l’on aperçoit d’ailleurs l’attaquant parisien refuser de récupérer son trophée d’homme du match alors qu’il se dirigeait vers les vestiaires. Finalement, le protégé de Luis Enrique a accepté de poser avec son titre individuel. Mais sur la photo, l’international français de 27 ans n’a pas caché son agacement. Présent en zone mixte après le match, Achraf Hakimi s’est rangé du côté de son coéquipier.

« On n’a pas eu peur. On savait qu’on allait souffrir et on a souffert à cause de nous, mais on est contents d’avoir préservé la qualification. On voit le travail qu’on réalise avec le coach, ça se voit dans les résultats et on est contents pour ça. Le coup de gueule d’Ousmane Dembélé ? Je suis d’accord avec Ousmane. Ce n’est pas possible de commencer la 2e mi-temps avec deux buts encaissés comme ça.

Une équipe qui veut gagner la Ligue des champions ne peut pas faire ça. Il faut prendre nos responsabilités. Il faut améliorer ça, on va en parler après. On est venus avec l’intention de se qualifier et on l’a fait, mais on doit améliorer certaines choses et donner de la continuité à ce qu’on fait de bien », a déclaré le latéral droit du Paris Saint-Germain.