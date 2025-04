OM : Leonardo Balerdi, l’annonce officielle tombe !

Le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi, a confirmé le retour imminent de Leonardo Balerdi. Le crack argentin sera disponible pour affronter le Stade Brestois.

OM : Une date tombe pour le retour de Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi se rapproche d’un retour. Lors de la défaite de l’OM contre le Stade de Reims (1-3) fin mars dernier, le défenseur argentin a été touché et est sorti sur blessure au genou gauche. À la 33e minute de jeu, il s’est blessé tout seul sur un appui et, malgré toutes ses tentatives pour continuer, il a finalement cédé sa place. Les examens médicaux ont révélé une entorse du genou et il s’est éloigné des terrains depuis lors.

En conférence de presse avant la rencontre face à Montpellier HSC, le technicien de l’OM, Roberto De Zerbi, a donné des nouvelles de l’état de santé de Leonardo Balerdi. L’international argentin retrouve sa santé et sera de retour la semaine prochaine. « La semaine prochaine, je veux que Balerdi joue. », a annoncé le coach marseillais.

Leonardo Balerdi sera donc disponible pour la rencontre face au Stade Brestois pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Une bonne nouvelle pour Roberto De Zerbi qui bricole en défense depuis quelques semaines en raison des blessures. Cette saison, l’Argentin a déjà disputé 25 rencontres toutes compétitions confondues avec le club phocéen avant la blessure.