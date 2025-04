Mercato: C’est presque fait, le PSG s’offre une star du Real

Alors qu’un vaste exode se prépare au sein de l’effectif des féminines, la direction sportive du PSG serait sur le point de frapper un gros coup au Real Madrid. Une star espagnole se rapprocherait sérieusement de la capitale française.

Mercato PSG : Une internationale espagnole pour remplacer Sakina Karchaoui ?

Comme chaque été, l’effectif des Féminines du PSG devrait beaucoup bouger lors du prochain mercato estival. Selon diverses sources concordantes, plusieurs joueuses, et non des moindres, vont quitter le club de la capitale, notamment Marie-Antoinette Katoto, Laurina Fazer et Grace Geyoro. D’après les informations du journal L’Équipe, et Sakina Karchaoui réfléchirait également à plier bagages dans les mois à venir.

En froid avec son entraîneur Fabrice Abriel, à l’instar d’autres joueuses, Karchaoui ouvrirait désormais la porte à un départ cet été. Un départ qui pourrait être comblé par une grosse arrivée durant l’intersaison. En effet, à en croire La Cadena Cope, Olga Carmona serait proche de s’engager avec les Féminines du Paris SG. olga carmona to psg surely means sakina karchaoui is leaving? i wonder who picks her up, she just got a new contract so she won’t be too cheap— jamie (@vandedonkfc) April 20, 2025

Malgré la concurrence de clubs anglais, la formation parisienne aurait la préférence de l’internationale espagnole pour poursuivre sa carrière. En fin de contrat avec le Real Madrid en juin prochain, la latérale gauche de 25 ans pourrait ainsi venir renforcer l’équipe des Rouge et Bleu. Le recrutement d’Olga Carmona représenterait une acquisition de grande qualité et témoignerait des fortes ambitions des dirigeants pour la saison à venir.

La latérale gauche des Merengues, héroïne de la finale du Mondial 2023 avec l’Espagne, est attendue pour renforcer un secteur défensif parisien parfois en difficulté, notamment lors des barrages de Ligue des Champions face à la Juventus Turin. D’autres arrivées sont attendues l’été prochain, tant en défense qu’en attaque. Le mercato estival s’annonce donc animé dans la capitale. Une grande nouvelle pour coach Fabrice Abriel.