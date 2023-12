Sauf gros retournement de situation de toute dernière minute, Gabriel Moscardo va signer en faveur du PSG cet hiver. L’entraîneur des Corinthians a confirmé le possible transfert de son jeune milieu de terrain.

Mercato PSG : Luis Campos négocie le transfert de Gabriel Moscardo

Malgré un contrat courant jusqu’en juillet 2026, Gabriel Moscardo s’apprête à quitter les rangs des Corinthians pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Selon plusieurs sources concordantes, Luis Campos était attendu à Sao Paulo ce samedi pour tenter de finaliser le deal avec les dirigeants des Corinthians. Également visé par Chelsea et le Barça, le milieu de terrain défensif de 18 ans a donné son accord pour un transfert au Paris SG. Dans des propos rapportés par le quotidien Le Parisien, l'entraîneur du club brésilien, Mano Menezes, a officiellement confirmé des négociations pour son jeune protégé.

Le technicien auriverde avoue notamment son regret de voir « ce départ prématuré. » Il espère toutefois que « Moscardo restera plus longtemps » aux Corinthians, « même s’il y a des négociations, parce qu’il sera certainement un joueur qui rendra les supporters des Corinthians très heureux. » Aux dernières nouvelles, le journal L’Equipe révèle que le conseiller football du club de la capitale française aurait passé la vitesse pour recruter Gabriel Moscardo. L’affaire pourrait même se concrétiser assez rapidement.

Dernier détail à régler pour le transfert de Gabriel Moscardo

D’après la presse brésilienne, Gabriel Moscardo a probablement disputé son dernier match avec son club formateur ce samedi contre l'Internacional à l’occasion de l’avant-dernière journée du championnat brésilien. Le journaliste Bruno Andrade de la chaîne UOL Esporte confirme que Luis Campos était effectivement à Sao Paulo hier pour boucler la signature de Moscardo. Pour laisser partir son joueur, la direction des Corinthians réclame au moins 25 millions d’euros, un montant que le Paris SG serait prêt à débourser.

Fabrice Hawkins de RMC Sport confirme la tendance, mais précise que le natif de Taubaté ne devrait pas débarquer à Paris avant l’été prochain puisque le Champion de France aurait prévu de le laisser en prêt durant six mois dans son club formateur. De son côté, la presse locvale assujre que Gabriel Moscardo a porté pour sa dernière fois le maillot du club de Sao Paulo et qu'il va rejoindre les Rouge et Bleu dès cet hiver. Une fois que ce détail sera réglé, le PSG pourra officialiser la signature du compatriote de Marquinhos comme sa première recrue hivernale.