Mercato PSG : Bradley Barcola veut déjà tourner la page !

Deux ans après son arrivée au PSG, Bradley Barcola pourrait déjà amorcer un tournant décisif dans sa jeune carrière. L’ailier français envisage de rompre avec Jorge Mendes, son célèbre agent, pour mieux reprendre la main sur son avenir.

Mercato PSG : Bradley Barcola, une ascension fulgurante et une décision forte

Arrivé à l’été 2023 en provenance de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola a su faire taire les doutes. Percutant, altruiste et décisif dans les grands rendez-vous, il s’est imposé comme une pièce essentielle dans le schéma offensif de Luis Enrique. À seulement 22 ans, l’international français est devenu l’un des visages les plus prometteurs du Paris Saint-Germain.

Lisez aussi : Mercato PSG : Accord proche entre Barcola et le Barça ?

À voir FC Nantes : Alban Lafont, Kombouaré tranche sans pitié !

Il s’est imposé cette saison avec 13 buts et 11 passes décisives en 30 journées de Ligue 1. Pourtant, en coulisses, un changement de cap se profile, pendant que son avenir fait débat au Paris SG. Le natif de Lyon envisage de se séparer de Jorge Mendes, l’un des agents les plus influents du circuit, pour confier la suite de sa carrière à Moussa Sissoko. Un choix mûrement réfléchi, qui en dit long sur les ambitions du joueur.

La volonté de reprendre le contrôle

Ce possible changement d’agent n’est pas anodin. En optant pour Moussa Sissoko, proche de ses protégés et bien implanté en France, Barcola chercherait à bénéficier d’une gestion plus personnalisée. Une rupture avec la gestion plus globale et internationale de Mendes, souvent concentrée sur un vaste portefeuille de stars.

Lisez aussi : Mercato PSG : La décision qui a tout changé pour Barcola !