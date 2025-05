PSG Mercato : Monaco place Maghnes Akliouche sur le marché !

Placé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG, Maghnes Akliouche va quitter les rangs de l’AS Monaco lors du prochain mercato estival. Pour autant, la direction monégasque compte bien encaissé un gros chèque dans cette transaction.

PSG Mercato : L’AS Monaco se prépare à perdre Maghnes Akliouche

Auteur d’une belle saison avec son club formateur, Maghnes Akliouche s’apprête à faire ses adieux aux supporters de l’AS Monaco cet été. Ce vendredi, le journal L’Équipe révèle qu’il est désormais acquis dans l’esprit du club de la Principauté et du millieu offensif de 23 ans que l’international espoir français changera d’air durant l’intersaison.

Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Akliouche va utiliser le bon de sortie de son club pour rejoindre une formation plus ambitieuse afin de disputer régulièrement la Ligue des Champions. L’ASM et le natif de Tremblay-en-France ont acté cette décision. Et pour le faire signer, il faudra aligner une somme forcément importante.

Maghnes Akliouche valorisé à 80M€ par Monaco

Considéré comme l’un des meilleurs de sa génération, Maghnes Akliouche est annoncé dans le viseur des plus grands clubs européens depuis plusieurs mois. En pleine reconstruction avec les départs attendus de Kevin De Bruyne et Bernardo Silva, Pep Guardiola verrait d’un bon oeil une arrivée du jeune talent français à Manchester City. 🔴 𝗠𝗔𝗚𝗛𝗡𝗘𝗦 𝗔𝗞𝗟𝗜𝗢𝗨𝗖𝗛𝗘 𝗗𝗘𝗩𝗥𝗔𝗜𝗧 𝗤𝗨𝗜𝗧𝗧𝗘𝗥 𝗠𝗢𝗡𝗔𝗖𝗢 𝗖𝗘𝗧 𝗘́𝗧𝗘́ ! 👀👋



Le joueur est valorisé entre 70 et 80M€ par sa direction. 🤑



Il est notamment ciblé par le PSG, Man City et Man United.



🗞️ @lequipe pic.twitter.com/50FgdEy0KJ— Vibes Foot (@VibesFoot) May 2, 2025

Mais Nasser Al-Khelaïfi, qui s’est lancé dans une nouvelle politique basée sur le recrutement de meilleurs espoirs français, serait prêt à tout pour convaincre le protégé d’Adi Hütter de poursuivre sa progression en Ligue 1 sous les couleurs du Paris SG. De son côté, l’AS Monaco est prêt à se séparer de sa pépite, mais la valorise entre 70 et 80 millions d’euros.

Toujours selon la même source, Ruben Amorim, le manager de Manchester United, serait aussi un grand fan de Maghnes Akliouche. Reste maintenant à voir quel club parviendra à réaliser cette superbe opération.

