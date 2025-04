Maghnes Akliouche au PSG ? La réponse de l’AS Monaco tombe

Très intéressé par son profil, le PSG s’est positionné pour recruter Maghnes Akliouche lors du prochain mercato estival. La réponse de l’AS Monaco n’a pas tardé.

Mercato PSG : L’AS Monaco ouvert au départ de Maghnes Akliouche

Après Bradley Barcola et Désiré Doué, le Paris Saint-Germain veut poursuivre sa politique de recrutement de jeunes talents français. Dans cette optique, le club de la capitale aurait déjà entamé des négociations pour le transfert de Maghnes Akliouche, à en croire les informations du journal L’Équipe.

Interrogé sur l’intérêt du Paris SG il y a quelques semaines, l’international espoir français avait notamment déclaré : « le PSG ? C’est toujours flatteur. C’est l’un si ce n’est le meilleur club de France. Ça reste flatteur, mais comme j’ai dit, je suis concentré sur l’AS Monaco et nos grandes échéances. »

D’après le quotidien sportif, le milieu offensif de 22 ans ne serait pas du tout insensible à l’intérêt des Rouge et Bleu. Le jeune français n’est d’ailleurs pas insensible à l’intérêt des Rouge et Bleu. Sous les ordres de Luis Enrique, le natif de Tremblay-en-France pourrait avoir la même trajectoire que de jeunes talents comme Warren Zaire-Emery, Bradley Barcola et Désiré Doué, qui ont rapidement gravi les échelons.

De son côté, l’AS Monaco, longtemps réticent à l’idée de laisser partir son joyau, serait désormais disposé à discuter d’un transfert de Maghnes Akliouche cet été. À condition toutefois d’obtenir une offre jugée satisfaisante, notamment 50 millions d’euros. Un montant qui ne fait pas peur au Paris Saint-Germain. Toutefois, le Paris SG devra se méfier de la concurrence de Manchester City. Affaire à suivre…

