Mercato PSG : Pourquoi Khvicha Kvaratskhelia a claqué la porte !

À l’approche du mercato estival, qui verra le PSG recruter de nouveaux joueurs, la presse italienne revient sur le dossier Khvicha Kvaratskhelia, qui a claqué la porte à un moment inattendu.

Mercato PSG : Le Napoli pleure encore Kvaratskhelia

Lors du dernier mercato hivernal, généralement réservé à des mouvements de joueurs de moindre importance, le PSG s’est offert Khvicha Kvaratskhelia, véritable star du SSC Naples. L’ailier gauche fait déjà le bonheur du Paris Saint-Germain, où il a disputé 20 matchs et inscrit 4 buts. La recrue de Luis Campos a ainsi confirmé les bons rapports qui avaient précédé sa venue dans la capitale française.

Mais Khvicha Kvaratskhelia aurait pu rester à Naples si ses anciens dirigeants avaient été corrects envers lui. Il a claqué la porte du club italien après un petit bras de fer, à l’issue duquel il s’est engagé avec le PSG jusqu’en juin 2029. C’est le journaliste Raffaele Auriemma qui a éclairci les conditions de départ de l’international géorgien du groupe d’Antonio Conte.

À voir Mercato OM : le Bayern offre une pépite à De Zerbi !!

Sur Stile TV, le journaliste a déclaré : « Kvaratskhelia ne voulait surtout plus rester à Naples, et il avait un peu raison. Il était contrarié par ceux qui l’avaient trompé et lui avaient promis des choses qui ne se sont jamais réalisées. C’est à ce moment-là qu’il a décidé de partir, pour tenter de remporter la Ligue des champions avec le PSG. »

À ceux qui s’en offusquent, Auriemma répond : « Honte à vous. Kvaratskhelia a été humilié à Naples. Le Napoli aurait dû l’appeler immédiatement après avoir remporté le championnat pour renouveler son contrat en lui offrant 200 000 euros de plus sur son salaire. Il était le meilleur joueur du championnat italien. Naples aurait dû renouveler son contrat sans attendre sa demande. »

Le PSG, qui a su profiter de la situation pour s’offrir l’ailier gauche, en tire aujourd’hui tous les bénéfices. Kvaratskhelia a renforcé ce secteur de jeu grâce à sa grosse débauche d’énergie à chaque match.