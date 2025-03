PSG : Khvicha Kvaratskhelia croit en la qualification face à Liverpool

En conférence de presse à la veille du huitième de finale retour de Ligue des Champions entre Liverpool et le PSG, Khvicha Kvaratskhelia a évalué les chances de qualification de son équipe.

Ligue des Champions : Khvicha Kvaratskhelia prêt à briller à Anfield

Présent en conférence de presse ce lundi, à la veille du choc Liverpool – PSG en Ligue des Champions, Khvicha Kvaratskhelia s’est exprimé devant les journalistes. L’ailier géorgien, de plus en plus en forme et à l’aise dans son équipe, promet qu’il peut encore progresser.

« Je pense que je me sens bien ici. Mon adaptation s’est bien passée grâce à l’aide de tout le monde. Je travaille dur et je pense que je peux faire encore mieux. Je m’efforce de m’améliorer constamment », a déclaré l’ailier de 24 ans, qui a également évoqué son poste préférentiel sur le terrain. Interrogé également sur son rôle assez polyvalent au PSG, puisque Luis Enrique n’hésite pas à l’aligner sur les ailes mais aussi dans l’axe, l’international géorgien, arrivé cet hiver en provenance du SSC Naples, se dit ravi de jouer, tout simplement.

« Quand on joue pour le PSG, peu importe le poste. Je suis attaquant, je joue près du but adverse et c’est l’important. Je joue là où le coach me fait jouer et je donne tout, même en défense. Le plus important, c’est de jouer et de tout donner pour l’équipe, la position ne m’intéresse pas vraiment », a expliqué Khvicha Kvaratskhelia. Avant de quitter la salle de conférence de presse à Anfield, Kvaratskhelia a indiqué que la clé, demain, sera de « marquer » à tout prix.

Kvaratskhelia évalue les chances du PSG face à Liverpool

Dos au mur après sa défaite au match aller (0-1), le Paris SG va devoir l’emporter à Liverpool pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions. Si le club de la capitale ne part pas en position de favori pour la qualification, Khvicha Kvaratskhelia croit aux chances de son équipe.

« 16% de chances de se qualifier selon les statistiques ? Je pense que les chances sont de 50/50. Dominer Liverpool, ce n’est pas facile, et nous l’avons fait. Nous avons bien joué. Je pense que nous avons montré un grand football. Pour moi, demain, c’est du 50/50. Nous devons juste nous concentrer sur notre match, être confiants et montrer que nous sommes là pour gagner », a confié le protégé de Luis Enrique.