Mercato ASSE : Ça se précise pour un renfort de Horneland !

L’ASSE est à fond sur le mercato aussi bien pour renforcer son effectif que son organigramme. En ce sens, Eirik Horneland pourrait bénéficier d’un renfort important pour la mission remonter en Ligue 1.

Mercato ASSE : Horneland, un coach en quête de réussite durable

Après une saison 2024-2025 décevante, soldée par une relégation en Ligue 2, Eirik Horneland n’a pas hésité à assumer ses responsabilités. « C’est ma responsabilité. On n’a pas assez fait pour rester en Ligue 1. Mais j’ai adoré travailler dans cette magnifique équipe », avait déclaré le Norvégien en affichant une volonté et une ambition claire.

« Je voulais emmener cette équipe à un niveau européen. On va essayer de recommencer ce projet. Je pense qu’il est trop tôt de penser à ça », avait-il lâché avant de recevoir un appui de taille. « On croit en Horneland, en son foot agressif. Ce n’est pas facile en une demi-saison. Il n’avait pas vraiment les joueurs qu’il voulait. On va travailler cet été. On va vraiment travailler très fort », a annoncé Ivan Gazidis, le président du club, après la défaite face à Toulouse.

Un adjoint en approche pour Horneland à Saint-Etienne

Pour renforcer son encadrement technique afin d’atteindre ses objectifs, Eirik Horneland envisage de rapatrier Erik Huseklepp, son ancien adjoint à Brann. Une ambition qu’il n’a pas caché dans une récente interview accordée à Fotballpodden. « Je parle encore beaucoup à Erik Huseklepp. Je l’apprécie vraiment beaucoup. Il me donne de bons conseils », avait confié l’entraîneur des Verts avant de préciser :

« Le jour où cela nous conviendra à tous les deux, je pense que nous travaillerons à nouveau ensemble. J’en suis même certain ». L’ASSE pourrait donc prochainement officialiser cette signature stratégique à la demande de son entraîneur, dans l’espoir de rééditer le succès obtenu en Norvège. Une étape essentielle pour préparer une remontée rapide en Ligue 1.

