Mercato AS Monaco : Une cible de classe mondiale relancée

Le mercato de l’AS Monaco continue de s’emballer avec de nouvelles cibles dans le viseur. Au poste de gardien de but, le cap est mis sur Marc-André ter Stegen, même si les discussions semblent déjà compromises.

Mercato : L’AS Monaco insiste pour Marc-André ter Stegen

L’intérêt de l’AS Monaco pour Marc-André ter Stegen n’est un secret pour personne. Le club princier a jeté son dévolu sur le gardien de but allemand depuis les négociations avec le FC Barcelone pour la signature d’Ansu Fati. La situation du jeune attaquant hispano-guinéen a connu une grande évolution entre les clubs, ce qui a débouché sur un transfert sous forme de prêt.

En revanche, les discussions pour Ter Stegen ont été rapidement refroidies à cause des envies du joueur de rester au FC Barcelone. Selon les informations de Mundo Deportivo, l’AS Monaco n’a toujours pas jeté l’éponge. Le club de la Principauté reste aux aguets et surveille de près la situation de l’ancien joueur du Borussia Mönchengladbach. Dans les prochains jours, les négociations pourraient être relancées.

🧐 El Mónaco no se rinde y aún piensa en Ter Stegen



Le FC Barcelone, par le biais de Hansi Flick, a récemment informé l’international allemand qu’il ne fait plus partie des plans du club. Il a été invité à trouver un nouveau point de chute, ou carrément à rester en Catalogne, mais sans la promesse de temps de jeu. Cette situation, qui le voit relégué sur le banc de touche, pourrait être un avantage pour l’AS Monaco. Pour l’instant, les Monégasques n’abdiquent pas.