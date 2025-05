Levée de la saisie des comptes du PSG : Kylian Mbappé réagit

Débouté par la justice dans sa volonté de saisir à titre conservatoire les comptes du PSG pour réclamer des salaires et primes impayés, Kylian Mbappé, l’attaquant du Real Madrid, a répondu à cette décision du Tribunal judiciaire de Paris.

La saisie conservatoire des comptes du PSG annulée, l’explication du club Kylian Mbappé

La saisie conservatoire de 55 millions d’euros sur les comptes du Paris Saint-Germain, obtenue en avril passé par Kylian Mbappé dans le cadre du litige financier qui l’oppose à son ancien, a été annulée ce lundi par la justice française. Le juge de l’exécution des peines du Tribunal judiciaire de Paris a ordonné « la mainlevée des saisies conservatoires » sur trois comptes du club, selon une ordonnance consultée par l’AFP.

Les avocats du PSG avaient plaidé le 12 mai pour cette annulation, estimant que la star n’avait « pas suffisamment apporté la preuve d’une apparence de créance et échoué à démontrer une quelconque menace pour le recouvrement. »

Si les fans du PSG et certains observateurs voient dans cette décision une victoire pour Nasser Al-Khelaïfi et les dirigeants parisiens, l’entourage de l’attaquant de 26 ans explique dans des propos rapportés par Le Figaro que « la saisie conservatoire est levée uniquement parce que le PSG s’est engagé à payer et a donné des garanties financières quant à sa solvabilité. »

Lors de sa conférence de presse d’il y a deux mois, l’un des avocats de Kylian Mbappé avait regretté que « le club ne respecte pas le droit et veut nous pousser à saisir le conseil des prud’hommes pour gagner du temps donc on a décidé l’exécution forcée de ces peines. Nous avons ce matin saisi les comptes bancaires du PSG à hauteur de 55 millions d’euros. Depuis 2h, les comptes du PSG ont donc été saisis. »

Avec cet accord annoncé aujourd’hui par le clan Mbappé, ce feuilleton pourrait prochainement connaître son dénouement, sinon l’affaire pourrait se prolonger devant le Conseil des prud’hommes. De son côté, le Paris SG a été sollicité, mais s’est refusé à tout commentaire.