Saisie des comptes : Le PSG veut faire payer Kylian Mbappé !

Nouveau rebondissement dans le litige qui oppose le PSG et Kylian Mbappé. Ce lundi, Nasser Al-Khelaïfi et la direction du Paris SG ont à leur tour saisi le Tribunal judiciaire pour annuler la saisie de ses comptes réclamée par l’attaquant du Real Madrid.

Le PSG réclame une fortune à Kylian Mbappé

Le Paris SG a demandé lundi au Tribunal judiciaire de Paris d’annuler la saisie conservatoire de 55 millions d’euros que Kylian Mbappé a fait pratiquer sur ses comptes en avril, concernant les salaires et primes impayés par son ancien club. Début avril, le meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale, désormais au Real Madrid, a obtenu le droit d’effectuer une saisie conservatoire, en attendant les décisions d’autres procédures.

Cependant, cet après-midi, lors d’une audience devant le juge de l’exécution, les avocats du Paris Saint-Germain ont estimé que Kylian Mbappé « n’a pas suffisamment apporté la preuve d’une apparence de créance et a échoué à démontrer une quelconque menace pour le recouvrement. » D’ailleurs, le Champion de France estime que contrairement à ce qu’il fait croire, c’est bien Mbappé qui lui doit de l’argent.

« Kylian Mbappé doit de l’argent au PSG »

Le PSG a « introduit une action devant le Tribunal judiciaire pour faire annuler la décision (de la commission juridique de la Ligue de football professionnel) lui enjoignant de payer 55 millions d’euros », a rappelé Me Thomas Azzaro. Cette procédure sera débattue le 26 mai, le même jour que le délibéré de la procédure sur la forme, examinée lundi.

De plus, Nasser Al-Khelaïfi a fait valoir une « contre-créance » de 98 millions d’euros : « Kylian Mbappé doit de l’argent au PSG en raison des manœuvres dilatoires qui lui ont causé un préjudice », a assuré à l’AFP Me Renaud Semerdjian. « L’objet n’est pas de récupérer les 98 millions d’euros, mais de montrer que s’il nous doit de l’argent, sa créance n’est pas fondée », a ajouté l’avocat.

La saisie conservatoire n’a, dans les faits, pu s’exercer que sur 14 millions d’euros. Pour la partie adverse, Me Thomas Clay a rétorqué : « Où est l’argent ? […] Ça n’a pas été si simple de saisir, les banques ont refusé. On est face à un État souverain du Qatar qui finance en permanence ce club (détenu par la société Qatar Sports Investments). Il y a un risque de recouvrement quand il y a un manque de transparence sur les comptes » et « quand on connaît les difficultés avec les États. »

Le PSG affirme que les deux parties avaient trouvé un accord verbal à l’été 2023, prévoyant que le joueur renonce à une partie des sommes dues pour permettre au club de maintenir sa stabilité financière. « Un fantasme », a balayé Me Clay. Le délibéré est attendu le 26 mai, date à laquelle sera également examinée une autre procédure engagée par le club contre la décision initiale de la LFP.

