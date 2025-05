Mercato OL : Revirement pour le transfert de Rayan Cherki ?

Pressenti pour rejoindre les rangs du Borussia Dortmund lors du mercato estival à venir, Rayan Cherki pourrait finalement prendre une autre direction s’il quitte l’OL.

Mercato OL : Rayan Cherki finalement vers Manchester City ?

Rayan Cherki va-t-il poser un second lapin au Borussia Dortmund après l’épisode de l’été 2024 ? En effet, si le club allemand semblait proche de finaliser le transfert du milieu offensif de 21 ans, Manchester City pourrait finalement rafler la mise dans ce dossier. Auteur d’une saison pleine avec 12 buts et 20 passes décisives en 44 matches toutes compétitions confondues, l’international français plaît beaucoup à Pep Guardiola, surtout après l’abandon de la piste Florian Wirtz, jugée trop chère.

Avec les départs annoncés de Kevin De Bruyne, Bernardo Silva et peut-être Jack Grealish, le manager des Citizens cherche un meneur de jeu créatif, technique et capable de déséquilibrer. Le profil de Cherki colle parfaitement aux besoins de Guardiola. Élu meilleur dribbleur de Ligue 1, meilleur passeur du championnat, il coche toutes les cases pour s’imposer à City.

« Manchester City s’intéresse à Rayan Cherki et a été informé des détails du coût de son départ. Il figure sur la liste restreinte, tout comme Morgan Gibbs-White, deux noms très recherchés par Manchester City. Cherki, une autre piste envisagée, selon TeleFootball », rapporte Fabrizio Romano ce mardi soir.

Alors qu’un accord existerait entre Rayan Cherki et l’OL pour un départ autour de 25 millions d’euros, le club anglais voudrait rapidement finaliser le transfert. Cependant, John Textor et la direction de l’OL aimeraient revoir ce montant à la hausse, au vu de la montée en puissance du joueur et de sa récente convocation en équipe de France.

Sous contrat jusqu’en juin 2026 avec l’Olympique Lyonnais, le numéro 18 des Gones a désormais le choix entre deux philosophies très différentes : la formation allemande, réputée pour faire éclore les jeunes talents, ou la galaxie Guardiola, synonyme de pression, mais aussi d’exposition immédiate.