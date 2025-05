Mercato OL : Rayan Cherki rafle tout ! sa cote en hausse

Rayan Cherki, meneur de jeu de l’OL, est monté en puissance cette saison et a raflé plusieurs distinctions individuelles, en Ligue 1 et Ligue Europa. De ce fait, sa cote a grimpé sur le marché. Une bonne nouvelle pour John Textor en attente de son transfert.

Mercato : Rayan Cherki couronné en Ligue 1 et en Europe, Textor attend 50 M€

Rayan Cherki dispose d’un bon de sortie cet été. L’OL s’apprête donc à le transférer pendant ce mercato. John Textor espère le vendre au prix fort pour renflouer les caisses du club. Il attend au maximum 50 M€. Et c’est de bonne guerre, car le milieu offensif des Gones a été performant cette saison. Il a progressé et franchit un palier, comme le montrent ses statistiques.

Le numéro 18 de l’Olympique Lyonnais a été auteur de 20 passes décisives et 12 buts en 44 matchs disputés toutes compétitions confondues. La saison de Rayan Cherki a été couronnée par des distinctions individuelles.

Auteur de 4 buts et 8 passes décisives en Ligue Europa, il est le meilleur passeur et aussi le meilleur jeune joueur de la compétition. Il figure en plus dans le onze type de l’UEFA en C3. En Ligue 1, le joueur formé à l’OL est le meilleur dribbleur et passeur du championnat avec 11 passes décisives. Comme en Europe, il est présent dans le onze type de la saison 2024-2025.

OL : L’Equipe de France récompense la saison extraordinaire du Lyonnais

La cerise sur le gâteau, Rayan Cherki a été sélectionné cette semaine par Didier Descamps en Équipe de France A pour la première fois. International Espoir depuis 2021, et médaillé d’argent aux Jeux Olympique en 2024 avec les Bleuets, il est ainsi récompensé de sa saison remarquable avec l’OL, quart-finaliste de la Ligue Europa et 6e du championnat.

Manchester United et le Borussia Dortmund, les deux clubs en pole position pour recruter Rayan Cherki, vont devoir revoir leur offre à la hausse, il a atteint une nouvelle dimension européenne.