Mercato OL : Un premier transfert réalisé à Lyon

L’OL a bouclé un premier transfert avant son passage devant la DNCG le 24 juin prochain. Il s’agit d’un départ, celui d’un attaquant sur qui Paulo Fonseca ne compte pas du tout.

Mercato : Amin Sarr reste à Hellas Vérone, l’option d’achat levée

Ne rentrant pas dans les plans de l’OL et prêté successivement au VfL Wolfsbourg en Allemagne et à Hellas Vérone en Italie, Amin Sarr quitte définitivement le club rhodanien. Le club de Serie A a levé l’option d’achat assortie à son prêt, selon les informations de Fabrizio Romano.

La source précise le montant du transfert, soit 3,5 millions d’euros, alors que l’Olympique Lyonnais avait fixé l’indemnité de transfert de l’avant-centre suédois à 5 millions d’euros.

Si les informations du journaliste italien se confirment, le club de Lyon aura réussi à se débarrasser d’un joueur qui n’a pu s’imposer dans l’équipe des Gones depuis sa signature en janvier 2023, en provenance du SC Heerenveen aux Pays-Bas.

Cependant, ce serait une mauvaise opération sur le plan financier, car l’OL avait déboursé 11 M€ pour recruter Amin Sarr, il y a deux ans et demi. Pour rappel, le suédois a disputé seulement 18 matchs sous le maillot lyonnais pour un but inscrit et une passe décisive.

