Mercato OL : Décision officielle d’Everton pour Orel Mangala

Comme annoncé, Orel Mangala retrouvera l’OL dès la rentrée sportive fixée au 7 juillet 2025. Everton a confirmé son départ du club à l’issue de son prêt d’une saison.

Mercato : Everton officialise le départ d’Orel Mangala du club

La saison en Premier League étant refermée dimanche soir, Everton a communiqué ce lundi sur le départ de quelques joueurs du club, dont Orel Mangala, milieu de terrain prêté par l’OL. Dans un communiqué posté sur son compte X, le club basé à Liverpool officialisé son retour à Lyon au terme de son prêt d’un an.

Orel Mangala avait été prêté par l’Olympique Lyonnais aux Toffees en toute fin du mercato d’été dernier, précisément le 30 août 2024. Il avait été prêté par le club rhodanien pour un an et son contrat n’était pas assorti d’une option d’achat. Everton can confirm Jack Harrison, Jesper Lindstrøm, Orel Mangala and Armando Broja will return to their parent clubs when their loan deals expire next month.



Thank you for your service and good luck for the future, lads. 💙— Everton (@Everton) May 26, 2025

L’international Belge (23 sélections) a pris part à 19 matchs en Premier League et a été titulaire à 14 reprises, pour un but inscrit. Il a également joué un match en FA Cup et un autre en EFL cup avec les Blues. Mais a été victime d’une grave blessure au genou (rupture du ligament croisé antérieur) fin janvier 2025, Orel Mangala n’a plus rejoué avec Everton jusqu’à la fin de la saison.

