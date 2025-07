Mercato ASSE : C’est acté ! Un buteur arrive à Saint-Étienne

L’ASSE s’apprête à renforcer son secteur offensif, affaibli par les blessures et les départs, en enregistrant l’arrivée imminente de Joshua Duffus. Un pari ambitieux sur un jeune talent anglais pour donner un nouvel élan aux Verts.

Mercato ASSE : Joshua Duffus, le “neuf moderne” pour relancer l’attaque

Selon Peuple Vert, Joshua Duffus est sur le point de s’engager avec l’ASSE. Formé à Brighton et lancé en professionnel par Roberto De Zerbi, l’attaquant anglais était suivi par Francfort et Leverkusen. Considéré comme l’un des profils les plus prometteurs de sa génération au Royaume-Uni, le joueur de 20 ans est réputé pour sa rapidité, sa justesse devant le but et sa capacité à offrir de la profondeur tout en jouant en appui.

Lire aussi : ASSE : Horneland tient un nouveau buteur à Saint-Etienne

À voir

Mercato OM : Aubameyang a pris une grosse décision !

Priorité de ce début de mercato, ce renfort répond aux attentes d’Eirik Horneland qui souhaitait « de nouveaux visages avant le stage à Aix-les-Bains ». Avec la blessure de Djylian N’Guessan et le départ d’Ibrahim Sissoko et d’Ibrahima Wadji, le secteur offensif stéphanois nécessitait urgemment du sang neuf. Joshua Duffus, aperçu ces derniers jours à L’Étrat, devrait signer dans les prochaines heures et rejoindre le groupe pour le stage programmé du 16 au 25 juillet.

Une stratégie discrète mais efficace de Saint-Etienne

L’arrivée de Duffus illustre la stratégie méthodique de l’AS Saint-Etienne sur ce mercato estival : attirer des profils jeunes, dynamiques et à fort potentiel pour construire un effectif équilibré capable de jouer les premiers rôles en Ligue 2. Un choix qui confirme l’ambition de la direction stéphanoise, décidée à placer le club dans les meilleures conditions pour viser la montée.