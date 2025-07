Mercato OM : La piste folle pour oublier Malick Fofana

L’OM explore une piste inattendue du mercato pour renforcer son attaque après le tournant pris par le dossier Malick Fofana. Le club phocéen aurait entamé des discussions préliminaires avec Hakim Ziyech, libre de tout contrat depuis le 1er juillet.

Mercato OM : Ziyech, une rumeur qui prend forme à Marseille

Selon Atlas Eleven, « L’Olympique de Marseille s’est renseigné ces derniers jours sur Hakim Ziyech. Le club a sondé le joueur sur ses prétentions salariales, jugées élevées à ce stade. Discussions préliminaires. À suivre… ». Ancienne pépite de l’Ajax, le Marocain de 32 ans sort d’expériences contrastées entre Chelsea, Galatasaray et Al Duhail. Désormais libre, Ziyech attire encore en Europe, l’Atlético Madrid s’étant également penché sur son profil.

Malgré son talent et sa qualité de frappe, Hakim Ziyech reste sur plusieurs saisons en demi-teinte. Son profil questionne dans le projet de Roberto De Zerbi, notamment sur sa compatibilité avec les exigences de pressing et d’intensité du technicien italien.

Très actif sur X, l’observateur Le R s’interroge sur l’opportunité d’une telle piste. « Le pire il va jouer la CAN (en décembre) et il est éclaté depuis plusieurs saisons. Même s’il a une belle patte, il est encore capable d’éclat. Autant prendre un autre. En plus, son poste ne correspond pas trop avec RDZ non ? », a-t-il écrit.

Un coup de Benatia en vue ?

La présence de Mehdi Benatia, directeur du football de l’OM, pourrait peser dans la balance grâce à ses liens étroits avec les joueurs marocains. Le club étudie cette piste alors qu’il reste actif sur d’autres dossiers offensifs, notamment celui d’Igor Paixao, tout en préparant le terrain pour éviter de nouvelles déconvenues après l’échec Fofana.

Si la piste Ziyech peut sembler surprenante, elle incarne tout de même l’ambition marseillaise de rester compétitif sur le marché tout en anticipant les éventuelles complications des autres cibles.