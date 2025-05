Stade Rennais : Loïc Désiré traque un buteur de Ligue 1

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré flaire une piste en Ligue 1. Le meilleur buteur de l’AJ Auxerre serait une priorité du club breton pour le mercato estival.

Le nouveau directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré est sur tous les fronts pour dénicher de nouvelles pépites cet été. L’objectif est de construire une équipe redoutable et retrouver l’Europe la saison prochaine. Pour y parvenir, il faut de nouvelles recrues talentueuses. Les recruteurs rennais foncent sur un serial buteur de Ligue 1.

Selon les informations du quotidien Ouest-France, ls dirigeants bretons auraient jeté leur dévolu sur le jeune attaquant français, Gaëtan Perrin. Ce dernier évolue sous les couleurs de l’AJ Auxerre et a livré de belles performances cette saison en Ligue 1. Il est le meilleur buteur et meilleur passeur de l’AJ Auxerre cette saison.

Le crack auxerrois a disputé 35 rencontres toutes compétitions confondues avec le club icaunais, a inscrit 10 buts et délivré 11 passes décisives. À un an de la fin de son contrat avec l’AJ Auxerre, Gaëtan Perrin pourrait quitter le club cet été. Le buteur français a décliné la dernière offre de prolongation de contrat proposée par ses dirigeants et envisagerait de changer d’air.

La direction de l’AJ Auxerre ouvre la porte à un départ cet été pour éviter de le voir partir libre en juin 2026. Les dirigeants du Stade Rennais sont à l’affût et pourraient réaliser ce joli coup cet été. Selon le site Transfertmarkt, la valeur marchande de Gaëtan Perrin est estimée à 6 millions d’euros.