Stade Rennais : Adrien Truffert vers un club de Ligue 1

Le départ du défenseur français, Adrien Truffert du Stade Rennais se précise. Un cador de Ligue 1 se positionne pour le recruter cet été.

L’opération dégraissage est lancée au Stade Rennais. Certains joueurs vont plier leurs bagages et quitter le club breton dans les prochaines semaines pour poursuivre leur carrière ailleurs. Le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille a confirmé sur le plateau de Pleine Lucarne que trois cadres sont déjà sur le départ.

Lorenz Assignon, Adrien Truffert et Arnaud Kalimuendo seraient sur le point de quitter la Bretagne. « Lorenz Assignon nous a demandé de partir. Adrien Truffert, c’est une vraie problématique, il pense que c’est l’heure pour lui de partir. Arnaud Kalimuendo nous a demandé l’autorisation de discuter avec d’autres clubs. », a déclaré le dirigeant rennais.

Adrien Truffert va donc quitter le Roazhon Park après dix saisons sous le maillot rouge et noir. Il était annoncé sur le départ lors du dernier mercato estival, mais il est finalement resté à Rennes cette saison et a contribué au maintien de l’équipe en Ligue 1. Un cador de Ligue 1 lui fait des yeux doux.

Selon les informations de L’Équipe, l’Olympique de Marseille aurait coché le nom du défenseur rennais pour compenser le potentiel départ de Quentin Merlin. Ce dernier a perdu sa place de titulaire en raison de ses performances moins convaincantes et est annoncé sur le départ cet été. Les statistiques d’Adrien Truffert suscitent l’intérêt des dirigeants phocéens. Cette saison, il a inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir.

L’OM n’est pas le seul club qui s’intéresse à Adrien Truffert. Selon les informations de Foot Mercato, le crack rennais est aussi sur les tablettes d’un club de Premier League. L’international tricolore serait l’une des cibles prioritaires de Bournemouth.

Cette formation anglaise cherche un latéral gauche pour compenser le potentiel départ de Milos Kerkez. Sous contrat jusqu’en 2026, la valeur marchande d’Adrien Truffert est estimée à 15 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.

