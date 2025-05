OL Mercato : Un milieu algérien sur les tablettes de Lyon

L’OL possède quelques pistes pour se renforcer pendant ce mercato, en attendant le feu vert de la DNCG. L’une d’entre elles menait vers un milieu de terrain algérien évoluant aux Pays-Bas.

Mercato : L’OL sur les rangs pour Ramiz Zerrouki

Compte tenu des soucis financiers de l’OL, le club n’hésite pas à se rabattre sur des cibles moins coûteuses sur le marché des transferts. Par anticipation à la décision de la Direction nationale du contrôle de gestion, lors de l’audience du 24 juin prochain, les recruteurs du club rhodanien ont coché quelques noms sur leur calepin.

Celui de Ramiz Zerrouki de Feyenoord Rotterdam y figurerait. Selon les informations de la Gazette du Fennec, l’Olympique Lyonnais s’intéresse au milieu défensif de 27 ans, en prévision du départ de Jordan Veretout ou encore de Nemanja Matic.

En Ligue 1, le RC Strasbourg et le RC Lens sont aussi séduits par son profil, tout comme Villarreal et le FC Séville en Espagne, à en croire la source. Cependant, l’OL et ses concurrents devront sortir le chéquier, car Ramiz Zerrouki n’est pas libre. Il est sous contrat avec le club néerlandais jusqu’en juin 2027. De plus, il est évalué à 5 M€ sur le marché des transferts.

Ramiz Zerrouki en quête de temps de jeu

En revanche, l’international Algérien (41 sélections) ne semble pas satisfait de son temps de jeu à Feyenoord. Il a été titulaire seulement 12 fois en 22 apparitions en Eredivisie lors de la saison écoulée.

Pour avoir plus de temps de jeu et ainsi se donner les moyens d’être sélectionnable pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025 au Maroc), Ramiz Zerrouki est prêt à changer de club. Ce qui est une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais et les autres prétendants du joueur formé à l’Ajax Amsterdam.