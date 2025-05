Mercato ASSE : Décision radicale contre les gros salaires

Plusieurs joueurs en fin de contrat à l’ASSE sont laissés libres. Kilmer Sports Ventures (KSV) aurait ainsi décidé de se séparer des joueurs dont les salaires sont les plus élevés.

Mercato : Départs, l’ASSE vise en priorité les gros salaires

L’ASSE ne renouvellera pas le contrat de la plupart des joueurs dont la signature arrive à expiration e 30 juin prochain. Les décideurs du club relégué en Ligue 2 visent notamment un certain nombre de joueurs parmi le mieux rémunérés du club.

Selon les informations de But Football Club, Kilmer Sports Venture ne gardera que 3 joueurs en Ligue 2 parmi les 10 joueurs les mieux payés de l’AS Saint-Etienne. Ce sont : Irvin Cardona (60 000 € brut par mois), Zuriko Davitashvili (60 000 € brut par mois) et Florian Tardieu (50 000€ par mois).

Le contrat du premier sera prolongé à l’issue de son prêt avec option d’achat. Quant au deuxième, il ne souhaite certes pas évoluer en Ligue 2, mais les dirigeants stéphanois n’ont pas l’intention de le transférer. Le troisième a été l’un des tauliers de l’équipe de l’ASSE en fin de saison. Eirik Horneland compte sur lui pour être le socle de la nouvelle équipe en construction.

ASSE : Abdelhamid, Wadji et Briançon libérés, Sissoko, Appiah et Fomba poussés dehors

Gautier Larsonneur (60 000€ mensuels) est également parmi les joueurs concernés, mais son sort n’est pas encore tranché. KSV a sondé quelques gardiens de but, mais aucune offensive concrète pour l’instant.

L’AS Saint-Etienne laisse ainsi filer Yunis Abdelhamid (80 000€/mois), Ibrahima Wadji (60 000€/mois) et Anthony Briançon (50 000€/mois), tous en fin de contrat en juin. Quant à Ibrahim Sissoko (70 000€/mois), Dennis Appiah (60 000€/mois) et Lamine Fomba (60 000€/mois), ils ont encore une saison de contrat, mais ils sont clairement poussés vers la porte de sortie.