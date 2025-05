Mercato ASSE : Saint-Etienne boucle l’arrivée d’une pépite

L’ASSE poursuit son mercato stratégique en attendant de statuer sur les gros dossiers pour un retour express en Ligue 1 la saison prochaine. Les Verts viennent de boucler la signature d’un jeune talent. Hugo Durin, attaquant prometteur de 13 ans de Chambéry, rejoint le centre sportif Robert-Herbin de Saint-Etienne dès août prochain.

Mercato ASSE : Une détection concluante pour un talent précoce

Originaire de La Motte-Servolex en Savoie, Hugo Durin n’a que 13 ans mais déjà une trajectoire bien tracée. Actuellement en classe foot au collège de Boigne, l’attaquant de Chambéry Savoie Football a tapé dans l’œil des recruteurs stéphanois lors d’une détection à L’Étrat en février dernier.

“Ils m’ont appelé le lendemain pour me dire qu’ils me voulaient”, raconte-t-il, encore ému. Une décision rapide pour une promesse évidente. Après des tests techniques et tactiques, le jeune joueur s’est vu proposer une intégration au centre de formation pour deux saisons. Une nouvelle étape dans son parcours, entamé dans les clubs locaux de Cœur de Savoie et Saint-Baldoph.

Le centre Robert-Herbin, un tremplin vers le haut niveau

En signant à l’ASSE, Hugo Durin rejoint une structure réputée pour sa rigueur et son efficacité. Le centre Robert-Herbin a vu éclore de nombreux talents, à l’image de William Saliba ou Wesley Fofana. Pour le club, ce recrutement s’inscrit dans une logique de détection territoriale ciblée.

“C’est une fierté, surtout pour mes parents qui travaillent dur et font tout pour que je réussisse”, confie Hugo avec gratitude. À l’aube de son aventure stéphanoise, le jeune Savoyard nourrit de grandes ambitions. Il intégrera les U14 dès la rentrée, avec en ligne de mire un rêve bien ancré : porter un jour le maillot vert à Geoffroy-Guichard.

