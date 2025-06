Mercato Stade Rennais : Une star de Ligue 1 proposée à Beye

Alors que le Stade Rennais et Habib Beye s’attendent à plusieurs départs lors de ce mercato estival, les Bretons tiennent une piste alléchante. Il s’agit de Vincent Sierro, capitaine du Toulouse FC, dont le nom circulerait désormais en interne au SRFC.

Mercato Stade Rennais : Vincent Sierro, un profil d’expérience pour renforcer l’entrejeu

À l’approche d’un mercato qui s’annonce animé, le Stade Rennais explore diverses options pour densifier son milieu de terrain. Parmi les profils évoqués figure Vincent Sierro. Le capitaine du TFC, âgé de 29 ans, a été cité par Daniel Riolo comme un joueur sous-coté mais essentiel dans l’organisation toulousaine.

« À Toulouse, il y a 2/3 joueurs ! On parle peu de Sierro, mais il me plaît bien. J’aime bien ! À Toulouse, je serai tenté par son expérience », a confié le journaliste sur RMC, louant la régularité et la maturité du Suisse. Recruté par Toulouse en janvier 2023 en provenance des Young Boys de Berne, Sierro a disputé 90 matchs sous les couleurs violettes, pour 12 buts et 7 passes décisives.

Au-delà des chiffres, il s’est imposé comme un véritable leader technique et mental, stabilisant l’entrejeu toulousain avec sobriété et efficacité. Encore sous contrat jusqu’en 2026, Sierro représenterait un investissement réfléchi pour Rennes, qui pourrait perdre des éléments clés cet été. Son profil correspond à la philosophie de jeu prônée par Habib Beye.

Discret, constant et expérimenté, Vincent Sierro pourrait bien devenir une cible sérieuse pour le club breton. Reste à savoir si les dirigeants rennais transformeront cette suggestion médiatique en piste concrète.