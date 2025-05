Stade Rennais : Une offre concrète tombe pour Kalimuendo

Un nouveau prétendant de poids passe à l’offensive pour l’attaquant français, Arnaud Kalimuendo. Le Stade Rennais a fixé le prix du joueur.

Mercato Stade Rennais : Arnaud Kalimuendo vers l’Allemagne ?

Arnaud Kalimuendo va quitter le Stade Rennais lors du prochain mercato estival et poursuivre sa carrière ailleurs. Après ses belles performances cette saison sous la houlette de Habib Beye, le crack rennais croule sous les offres. Il a été l’un des hommes forts du maintien du Stade Rennais en Ligue 1 à la fin de cette saison.

Le buteur rennais a inscrit 18 réalisations et délivré 3 passes décisives en 33 rencontres toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir. Le président du Stade Rennais, Arnaud Pouille a confirmé sur le plateau de Pleine Lucarne que l’attaquant tricolore et deux autres cadres de l’équipe sont sur le point de quitter la Bretagne. « Lorenz Assignon nous a demandé de partir. Adrien Truffert, c’est une vraie problématique, il pense que c’est l’heure pour lui de partir. Arnaud Kalimuendo nous a demandé l’autorisation de discuter avec d’autres clubs. », a déclaré le dirigeant rennais.

Plusieurs clubs se bousculent pour le déloger de Rennes cet été. Selon les informations de Sky Sport, l’Eintracht Francfort aurait jeté son dévolu sur Arnaud Kalimuendo pour renforcer son secteur offensif. La Lazio Rome a également coché le nom du crack rennais. Transferfeed a indiqué que Fenerbahçe est un sérieux prétendant pour s’offrir l’attaquant rennais. La direction de cette formation turque aurait déjà entamé des discussions avec les dirigeants du Stade Rennais.

Mais c’est un géant allemand qui est sur le point de remporter la mise. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le Bayer Leverkusen aurait pris les devants pour boucler cette opération. Le nouvel entraîneur de ce club de Bundesliga, Erik ten Hag aurait validé le profil d’Arnaud Kalimuendo. Les dirigeants allemands ont déjà entamé des négociations avec l’entourage du joueur.

Sous contrat avec Rennes jusqu’en 2027, la valeur marchande du buteur français est estimée à 20 millions d’euros par le site Transfertmarkt. La direction du Stade Rennais attend une offre de 30 millions d’euros pour acter le départ de sa pépite.