Stade Rennais : Terrible décision contre les indésirables

Le Stade Rennais prépare un grand ménage au cours de ce mercato estival pour la saison 2025-2026. Sous l’impulsion de Habib Beye et avec le soutien affirmé de la direction, plusieurs joueurs seront écartés dès la reprise estivale, avec un loft en gestation.

Mercato Stade Rennais : Une relégation évitée, une révolution enclenchée

Le maintien assuré, le Stade Rennais s’apprête à tourner une page. Après un début d’année catastrophique sous Jorge Sampaoli, le club breton a trouvé un second souffle grâce à l’arrivée de Habib Beye. La mission maintien a été remplie, mais la reconstruction commence maintenant. Et elle s’annonce brutale.

Fort du soutien de sa direction, l’ancien consultant de Canal+ veut imprimer sa marque. « On veut construire un groupe d’entraînement de 22 joueurs plus 3 gardiens, avec un maximum de jeunes à l’intérieur », a déclaré Arnaud Pouille, président du Stade Rennais, dans l’émission Pleine Lucarne (Ouest-France). Le message est limpide : il y aura des exclus.

Un loft breton en gestation

Sans prononcer le mot, Pouille assume une mise à l’écart programmée. « Certains ont été prévenus qu’on ne les conservera pas. À la reprise, il y aura 25 joueurs dans le groupe d’entraînement. Le staff et Loïc (Désiré) vont faire leurs choix », a-t-il déclaré. Avec 38 contrats professionnels à gérer, le Stade Rennais est contraint de trancher dans le vif.

Une logique sportive et budgétaire, mais aussi un signal fort envoyé à ceux qui ne rentrent plus dans le projet. À défaut de départ, l’exclusion du groupe professionnel pourrait devenir une réalité. Au-delà des indésirables, plusieurs cadres devraient également faire leurs valises. Arnaud Kalimuendo, Lorenz Assignon et Adrien Truffert sont cités parmi les possibles partants. Rennes s’apprête à vivre un été aussi décisif que agité, entre ambitions sportives et gestion des égos.

