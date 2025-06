Stade Rennais : Loïc Désiré boucle un gros dossier !

La direction du Stade Rennais scelle l’avenir d’une pépite du club. Un jeune défenseur a signé un nouveau contrat avec le SRFC.

Mercato Stade Rennais : Un jeune crack a signé

Après le maintien difficile du Stade Rennais en Ligue 1 cette saison, les dirigeants bretons s’activent pour recruter de nouveaux joueurs et aussi sceller le sort de certains cracks rennais. Le technicien du SRFC, Habib Beye a indiqué à plusieurs reprises qu’il veut compter sur des joueurs en pleine forme pour la saison prochaine.

« Il va y avoir beaucoup de changements au sein du club. On va maintenant pouvoir s’asseoir et discuter des ambitions du club sur la prochaine saison, pour savoir où chacun veut aller, qui veut être dans le projet du Stade Rennais à 200 %. », a-t-il déclaré après dernière journée de Ligue 1.

À voir Mercato OL : Un club brésilien négocie un transfert à Lyon

Lire aussi : Stade Rennais : Loïc Désiré traque un roc marocain à 8 M€

Les dirigeants du Stade Rennais viennent de blinder une pépite du club qui entre dans les plans de Habib Beye. Le jeune défenseur Rayan Bamba a prolongé son contrat avec les Rouge et Noir et est désormais lié au club jusqu’en 2027. « Je suis très content de continuer l’aventure avec mon club formateur. Ma famille et mes proches sont là, ça me fait vraiment plaisir. La saison avec Concarneau s’est bien passée, j’ai pu prendre en expérience. Maintenant je vais travailler dur pour atteindre la Ligue 1, je suis déterminé et prêt pour ça », a réagi le joueur.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Rayan Bamba file à Concarneau (Off.)

Le jeune défenseur formé à l’académie du club a signé son premier contrat professionnel en mai 2024. Mais en raison de la forte concurrence en équipe première, il a été prêté à Concarneau en National. Cette saison, il a disputé 26 rencontres toutes compétitions confondues avec cette formation et a inscrit un but. De retour à Rennes à la fin de son prêt, il a signé un nouveau bail. Rayan Bamba s’est maintenant armé en National et va montrer de belles qualités en Ligue 1 la saison prochaine.

À voir Mercato : L’OM tout proche d’un accord pour Facundo Medina