Mercato SRFC : Rayan Bamba signe au Stade Rennais Off. !

Le Stade Rennais vient d’officialiser la signature de Rayan Bamba, un jeune défenseur franco-ivoirien de 20 ans. Cible de nombreux clubs de Ligue 1, le jeune formé à l’académie du club a décidé de poursuivre sous les couleurs du SRFC.

Rayan Bamba signe son contrat professionnel au Stade Rennais

C’est désormais officiel. Le jeune latéral droit Rayan Bamba a signé son premier contrat professionnel au Stade Rennais. Le club a annoncé la nouvelle ce lundi 27 mai 2024. Il s’est engagé avec les Rouge et Noir jusqu’en juin 2025. Rayan Bamba a remercié tous ceux qui ont œuvré pour la signature de ce bail.

« Je suis très heureux, je remercie ma famille pour son soutien et le club qui me permet de signer mon contrat professionnel. Je remercie aussi toutes les personnes qui m’ont fait évoluer à l’Académie. C’est une étape de franchie, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. J’ai eu la chance de monter régulièrement aux entraînements des pros », a réagi le joueur.

Rayan Bamba a disputé deux matchs avec le Stade Rennais cette saison en Ligue 1 contre le RC Strasbourg et le FC Nantes et a livré de belle performance. Il envisage de travailler pour permettre au club de surfer sur les vagues du succès.

« J’ai aussi eu l’opportunité de découvrir le monde professionnel, avec des convocations à Strasbourg et Nantes, c’était une joie et j’espère le revivre plus souvent. Il va falloir que je me batte pour continuer d’être convoqué. Malheureusement on n’a pas pu monter avec la N3 mais dans l’ensemble ça s’est bien passé cette saison. Le groupe était top », a-t-il ajouté.

Premier contrat professionnel pour Rayan Bamba ✍️#Bamba2025 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) May 27, 2024

Olivier Cloarec encense Rayan Bamba

La direction du club breton a aimé le talent de Rayan Bamba. Depuis son arrivée au sein de l’Académie du Stade Rennais, il montre qu’il a la gnaque. « Rayan est un joueur important du groupe Pro2 qui a montré une belle progression depuis qu’il a intégré notre Académie. Il s’est mis au diapason et ce premier contrat récompense ses efforts, son investissement », a déclaré le Directeur général​ du club, Olivier Cloarec.

L’entraîneur de l’équipe réserve Pierre-Emmanuel Bourdeau a encensé Rayan Bamba. Il est endurant et très technique sur le terrain. « Il a connu une belle évolution en tant que latéral droit, il a des qualités athlétiques pour ce poste, il a la capacité de répéter les efforts, il est puissant et il va vite », a déclaré le coach.

Le Stade Rennais boucle ainsi la signature de sa deuxième recrue estivale. Les dirigeants rennais ont payé la clause du rachat de l’attaquant français Matthis Abline prêté au FC Nantes. Il reviendra au Stade de Rennes la saison prochaine.