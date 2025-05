Stade Rennais : Habib Beye se prononce sur le mercato !

Le technicien du Stade Rennais, Habib Beye met déjà la pression au nouveau directeur sportif du club breton, Loïc Désiré. Le Sénégalais veut se débarrasser de certains joueurs cet été et recruter de nouvelles pépites.

Mercato Stade Rennais : Des départs déjà programmés au SRFC ?

Habib Beye veut changer les choses au Stade Rennais et remettre le club breton sur le rail. Après la piètre saison réalisée par le SRFC, le technicien sénégalais veut sceller le sort de certains joueurs indésirables. De nombreux joueurs seront poussés vers la sortie lors du prochain mercato estival.

Stade Rennais : Loïc Désiré montre la porte à deux flops

Après le maintien difficile du club, il va falloir maintenant décider qui mérite de rester ou non, rappeler aux joueurs les ambitions du club et s’assurer qu’ils fassent pleinement le job la saison prochaine. Habib Beye veut mettre un coup de pression à ceux qui en ont besoin et remotiver d’autres. Ce qui permettra au Stade Rennais de retrouver sa gloire d’antan.

« Oui, on avait trouvé l’énergie pour le faire sur ces quatre mois déjà. Il va y avoir beaucoup de changements au sein du club. On va maintenant pouvoir s’asseoir et discuter des ambitions du club sur la prochaine saison, pour savoir où chacun veut aller, qui veut être dans le projet du Stade Rennais à 200 %. », a-t-il déclaré après dernière journée de Ligue 1.

Stade Rennais : Loïc Désiré dégote un buteur en Belgique

Le nouveau directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré va dénicher de nouveaux joueurs talentueux sur le marché des transferts et répondre aux exigences de Habib Beye. « On doit discuter des aménagements que nous faisons au sein de la structure, des joueurs que nous avons et il y en a beaucoup, des choix que nous ferons, pour qu’à la reprise le 27 juin on soit prêt à travailler pour que le Stade Rennais soit performant. », a ajouté Habib Beye.

