Mercato PSG: Accord avec Lucas Chevalier, Donnarumma s’en va

Lassé d’attendre une réponse positive de Gianluigi Donnarumma, le PSG semble vouloir tourner la page. Dans cette optique, le club parisien serait en négociations avancées avec Lucas Chevalier, gardien du LOSC, pour remplacer le géant italien.

Coup de tonnerre au PSG. Gianluigi Donnarumma, l’un des grands héros du sacre historique en Ligue des Champions, se rapproche de la porte de sortie. Refusant de s’aligner sur la nouvelle politique salariale du club, qui consiste en un salaire fixe réduit rehaussé par des primes de performance, le gardien de but de 26 ans serait sur le point de changer d’air.

D’après les informations du journal L’Équipe, les dirigeants parisiens avancent rapidement pour sa succession qui devrait être assurée par Lucas Chevalier, le portier du LOSC Lille. Un accord serait trouvé entre Luis Campos, conseiller sportif du PSG, et l’international français des Dogues.

« Le club de la capitale, intéressé depuis plusieurs mois par Lucas Chevalier, a entamé des démarches concrètes pour recruter le gardien, sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2027. Des discussions ont débuté il y a plusieurs jours autour d’un contrat de cinq ans pour le deuxième gardien de l’équipe de France.

Un accord a même été trouvé dans les grandes lignes entre le joueur de 23 ans et les champions de France. Ce samedi, il ne restait que des détails à régler entre le club nordiste et le PSG », explique le quotidien sportif, qui annonce des discussions à venir entre le PSG et le club lillois.

« Cette séquence devrait naturellement ouvrir des négociations avec Lille. Les dirigeants parisiens ne s’avancent pas à l’aveugle dans cette nouvelle étape : ils connaissent les exigences et la fermeté d’Olivier Létang lorsqu’il s’agit de vendre ses meilleurs éléments.

Il faudra au moins 40M€ pour que le président lillois accepte de lâcher son gardien. Une somme déjà évoquée en interne à Paris et qui ne devrait poser aucun problème », ajoute la source francilienne. Cet accord entre Lucas Chevalier et le Paris SG confirme un peu plus un départ imminent de Gianluigi Donnarumma.

Quelle destination pour Gianluigi Donnarumma ?

Face au blocage dans les discussions et l’intransigeance du clan Donnarumma, le Paris Saint-Germain ne veut pas perdre de temps et avance ses pions pour recruter un nouveau gardien de but de classe mondiale. Surtout que plusieurs autres grands clubs européens, notamment Manchester United et Manchester City, seraient déjà positionnés pour récupérer l’ancien joueur de l’AC Milan dès cet été.

De son côté, « Lille s’attend au départ de son gardien et a déjà activé des pistes étrangères pour le remplacer. Manchester United et Manchester City, déjà présents début juin, sont toujours en course pour faire signer Donnarumma. Paris souhaite d’abord pouvoir sécuriser la signature de Chevalier avant de donner son feu vert au départ de son champion d’Europe. »

Échaudée par le dossier Kylian Mbappé, la direction du PSG ne veut prendre aucun risque avec Donnarumma et se montre donc ouverte à une vente de l’Italien afin d’éviter un départ gratuit dans un an.