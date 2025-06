Mercato RC Lens : Révélation choc sur le départ de Will Still

L’entraîneur du RC Lens, Will Still, a quitté le club nordiste et s’est engagé avec Southampton en Championship anglaise. Le directeur général des Sang et Or fait une révélation sur son départ.

Mercato : Le RC Lens a laissé partir Will Still à Southampton contre une indemnité

Arrivé au RC Lens en juillet 2024, Will Still (32 ans) est parti du Nord, après seulement une saison. Il a décidé de rejoindre sa famille en Angleterre où il avait également des touches. Outre-Manche, le technicien Belgo-britannique a rejoint Southampton, club relégué en deuxième division anglaise en mai dernier. Il lui restait pourtant encore deux ans de contrat avec le RCL, soit jusqu’en juin 2027.

Un peu plus d’une semaine après le départ du coach du Racing Club de Lens, le Directeur général a dévoilé les contours du deal conclu avec ‘’Les Saints’’. Il révèle un transfert entre les deux clubs. Les Lensois ont donc touché une indemnité de transfert pour libérer Will Still de ses deux années de contrat restant.

« Ce départ de l’entraîneur a été fait contre une indemnité. La première mission a été de gérer cette sortie. Et la deuxième était de trouver son successeur », a laissé entendre Benjamin Parrot en conférence de presse. Rappelons que le RC Lens a choisi Pierre Sage (46 ans) pour remplacer Will Still sur le banc des Sang et Or.